Евросоюз вероятно прекратит действие антикризисных мер для экономики Украины 5 июня. Причиной стали протесты фермеров и правительств ряда стран ЕС из-за наплыва дешевой украинской продукции.
Донецкий "Шахтер" объявил о подписании кота Степана, который будет выступать под номером 7. Вместе с клубом кот начал сбор средств на М113 для 3 ОШБр.
Украина ожидает продления соглашения с ЕС о грузовых перевозках автотранспортом до конца 2025 года. Благодаря соглашению, украинским перевозчикам не потребуются дополнительные разрешения.
Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
США пока не приняли решение о выводе до 10 000 военных из Восточной Европы. Польские лидеры уверяют, что речь идет лишь о передислокации американских частей.
За первый квартал 2025 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился на 43%, достигнув $8,6 млрд. Товарооборот составил $28,4 млрд, импорт – $18,5 млрд, экспорт – $9,9 млрд.
В 2024 году Украина потратила на лоббирование в США 62,5 тыс. долларов, что в шесть раз меньше, чем в 2023-м. Россия тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина.
В Тернополе инспектор Службы образовательной безопасности обнаружила у 15-летней школьницы полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на психотропное. По данному факту открыто уголовное производство.
США перемещает военную технику и персонал из Ясенки в Польше, но помощь Украине продолжится. Решение принято для оптимизации операций и поддержки партнеров.
Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.
Европейские страны могут пересмотреть статус украинских беженцев после прекращения войны. Нет четкого плана действий относительно их пребывания в ЕС после завершения конфликта.
Министры финансов ЕС обсудят создание совместного фонда EDM, который будет покупать оборонное оборудование. В фонд смогут входить страны, как Великобритания, Украина и Норвегия.
Польша решительно осудила атаки рф на Украину, подчеркивая. Страна-агрессор должна ответить за разрушения и гибель людей.
Польша ввела электронные заграждения на реках границы с беларусью в Подляском воеводстве. Это сделано из-за увеличения попыток нелегального проникновения и нападений на пограничников.
Из-за интенсивной деятельности российской авиации, наносящей удары по Украине, Польша активировала военную авиацию в воздушном пространстве.
В немецком Гамбурге с 25 сентября состоятся масштабные учения Бундесвера на случай нападения россии. В городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали и вертолеты.
Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.
Украина разрешила проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в Углах. Первые работы запланированы на май 2025 года, подтвердил посол Украины в Польше.
Житель Херсона получил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за сотрудничество с оккупантами. Он занял должность в оккупационном учреждении и агитировал за работу в нем.
Новые тарифы США приведут к сокращению ВВП Польши на 0,4%, что составляет более 236 млн евро. Дуда назвал это ударом от союзника.
Украина получила от Польши еще 5 тысяч терминалов Starlink для обеспечения связи в больницах, школах и на объектах критической инфраструктуры. В общей сложности Украина получила более 50 тысяч терминалов.
Марк Рютте заявил, что НАТО стремится усилить сотрудничество с партнерами в оборонной сфере и обмене опытом. Альянс учитывает опыт войны в Украине и анализирует его.
Экспорт товаров из Украины в марте 2025 года увеличился на 18%. Общий объем экспорта составил почти $9,9 млрд, а крупнейшим партнером остается ЕС.
Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск даст повод для российской пропаганды. Польша будет логистическим хабом восстановления Украины.
Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.
БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 и Nissan Navara для отряда «Тайфун». Автомобили оснащены Starlink, стоимость проекта более 1 млн.грн.
В Литве завершились поиски американских солдат, пропавших во время учений. К сожалению, все четверо были найдены мертвыми, что стало трагедией для союзников.
СБУ, СВР и польские правоохранители задержали в ЕС Кирилла Молчанова, работавшего на Медведчука. Его депортировали в Украину, где он сейчас находится в СИЗО.
Финляндия намерена выйти из Оттавской конвенции о запрещении мин, чтобы гибко реагировать на изменения в сфере безопасности. Также страна планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году.