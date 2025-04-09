Пропагандиста Молчанова, работавшего на Медведчука, арестовали в Польше и депортировали в Украину: сейчас он в СИЗО

СБУ, СВР и польские правоохранители задержали в ЕС Кирилла Молчанова, работавшего на Медведчука. Его депортировали в Украину, где он сейчас находится в СИЗО.