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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29410 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейцы призывают США не прибегать к шоковому выводу войск, предупредить заранее - Bloomberg

Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.

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Внешняя торговля Украины ушла в минус на $8,6 млрд

За первый квартал 2025 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился на 43%, достигнув $8,6 млрд. Товарооборот составил $28,4 млрд, импорт – $18,5 млрд, экспорт – $9,9 млрд.

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В 2024 году Украина потратила на лоббирование в США 62,5 тыс. долларов, что в шесть раз меньше, чем в 2023-м. Россия тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина.

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США выводят военный контингент из польского города Ясенки: отразится ли это на помощи Украине

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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.

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Кандидат в президенты Румынии Понта обещает прекратить экспорт зерна из Украины - Reuters

Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.

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МИД Польши: целью москвы является дальнейшая война, а не мир

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