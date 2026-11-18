Президент Польши Кароль Навроцкий подарил Дональду Трампу кресло, украшенное янтарём, на день рождения, который американский лидер отмечал 14 июня. Однако об этом подарке до сих пор публично не сообщалось. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.

Детали

По данным источников телеканала в офисе Навроцкого, о подарке не знали ни Министерство иностранных дел, ни посольство Польши в Вашингтоне.

"Официальным" подарком была мраморная табличка "от имени польского народа". Этот подарок Навроцкого Трамп планировал разместить на новой триумфальной арке в американской столице.

Вторым подарком стало кресло, богато украшенное янтарём, которое изготовил польский мастер Луциан Мирта. По его словам, в 2018 году он уже дарил такое кресло тогдашнему президенту Польши Анджею Дуде. Впоследствии Канцелярия президента заказала ещё одно — для Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Однако американский лидер так и не получил подарок, поскольку посетил Польшу лишь один раз — в июле 2017 года.

Кресло оставалось в мастерской Мирты, пока накануне визита Кароля Навроцкого в США летом 2026 года с ним не связались представители администрации нового польского президента.

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