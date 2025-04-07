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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2025 году Норвегия предоставит 332 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов и 83 млн евро на European Peace Facility. Средства пойдут на закупку артиллерийских боеприпасов.

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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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