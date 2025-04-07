Андрей Костин, недавно освобожденный от должности Генпрокурора, стал послом Украины в Нидерландах. Он также будет представителем Украины в Организации по запрещению химического оружия.
Главком ВСУ Сырский доложил о фронте и действиях в Курской и Белгородской областях. Активные действия продолжаются для защиты Украины.
Мероприятие между президентом США и премьер-министром Израиля отменено. Нетаньяху только что прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.
Зеленский на Ставке подчеркнул увеличение производства дронов всех типов, включая разработку наземных роботизированных комплексов. Он отметил прогресс в производстве дронов с оптоволокном и "дипстрайков".
В 2025 году Норвегия предоставит 332 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов и 83 млн евро на European Peace Facility. Средства пойдут на закупку артиллерийских боеприпасов.
Президент Мексики заявила о нежелании вводить ответные пошлины, как на сталь и алюминий, против США, опасаясь последствий для мексиканского бизнеса, предпочитая диалог.
В Белом Колодезе FPV-дрон преследовал авто патрульных. Полицейские успели выпрыгнуть из машины до удара, но получили контузии. Открыто уголовное производство.
ДОТ оштрафовал поставщиков продуктов для ВСУ на более 6 млн грн. Причиной стали фальсифицированные молочные изделия, не отвечавшие госстандартам, выявленные в воинских частях.
Экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти прибыл в москву для участия в церемонии "Рейтинг букмекеров". Визит вызвал критику из-за войны россии против Украины.
Во Франции задержали Пауля-Филиппа Гогенцоллерна, внука короля Румынии, по обвинению в коррупции и отмывании денег. Румыния требует его экстрадиции для отбывания тюремного наказания.
россия получила выгоду от скупки золота до войны, что позволило компенсировать треть замороженных резервов. Стоимость золотых резервов выросла на 72%, или на $96 млрд, с 2022 года.
Баллистический удар рф по Кривому Рогу унес жизни девяти детей, что стало наибольшим количеством жертв среди детей с 2022 года. Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН для реагирования.
Продажи Mercedes-Benz упали на 7% в первом квартале 2024 года из-за уменьшения продаж фургонов на 21%. Падение продаж электромобилей составило 14%.
В марте Силы обороны Украины поразили более 77 тысяч вражеских целей дронами, что на 10% больше, чем в феврале. Главный приоритет – наращивание возможностей беспилотных систем.
Евросоюз планирует ввести контрмеры против пошлин США уже 15 апреля для первого пакета, а с 15 мая заработают пошлины для остальных товаров.
В результате наводнений и торнадо в ряде штатов США погибло 20 человек. Больше всего жертв в Теннесси, Миссури и Кентукки, непогода движется на восток, вызывая дожди и грозы.
Трамп заявил, что если Китай до 8 апреля не отменит 34% пошлины, США введет дополнительные 50% пошлины с 9 апреля. Переговоры с Китаем будут прекращены.
В Пхеньяне провели первый со времен пандемии международный марафон. Участие приняли бегуны из разных стран, а победу одержал спортсмен из Северной Кореи.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС стремится расширить бизнес с другими странами из-за тарифов США. Также создается рабочая группа для мониторинга демпинга на рынках ЕС.
Huawei уволила двух сотрудников и отстранила третьего из-за причастности к коррупционному скандалу. Их подозревают в даче взятки европейским политикам для лоббирования интересов компании.
Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.
Родерих Кизеветтер подчеркнул важность гражданской защиты и подготовки к возможной войне. Ученики особенно уязвимы в чрезвычайных ситуациях, поэтому необходимы обучения.
В Винницко-Хуторском лицее ученики вышли на митинг в поддержку учителя, который ударил ученика. Полиция расследует инцидент, а учителю грозит до 5 лет лишения свободы.
В СМИ появилась информация, что Трамп планирует приостановить тарифы для всех стран, кроме Китая. Впрочем, в Белом доме назвали это сообщение фейком и опровергли эту информацию.
У Японии потерпел крушение медицинский вертолет. Три человека погибли, среди них пациентка, врач и смотритель. Пилота, механика и медсестру удалось спасти.
Военные совершили 14 нападений после объявления перемирия. Верховный комиссар ООН призвал прекратить военные операции и помочь пострадавшим от землетрясения.
Audi прекратила экспорт автомобилей в США в ответ на новые пошлины Трампа. Компания хочет продать акции, которые уже есть на территории США.
В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.