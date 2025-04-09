Президент США Дональд Трамп отозвал допуск к секретной информации у ряда оппонентов, включая Харрис, Клинтон и Байдена, а также у членов семьи Байдена. Ранее он лишил доступа Блинкена и Салливана.
Заявления Порошенко противоречат его действиям и играют на руку путину, продвигая российские нарративы о недемократичности украинской власти, считает эксперт.
Бывший президент США Джо Байден возобновил сотрудничество с Creative Artists Agency после завершения президентства. Агентство ранее представляло его интересы и имеет связи с семьей Обамы.
Детектив НАБУ Денисюк обнародовал внутреннюю информацию о проблемах в Бюро после своего увольнения. Эксперт Постернак считает, что этот случай разоблачил системный кризис в антикоррупционной системе Украины.
Обама, Клинтон и Буш-младший не посетят традиционный инаугурационный обед новоизбранного президента Трампа. Все трое, однако, будут присутствовать на церемонии принятия присяги.
Джон Рэтклифф, кандидат на должность директора ЦРУ, заявил о росте риска конфликта США с ядерной державой из-за войны в Украине. Он также назвал текущую ситуацию самой сложной для нацбезопасности США за всю историю.
Бывшая первая леди США Мишель Обама не посетит инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Барак Обама, супруги Буш и Клинтоны подтвердили свое присутствие на церемонии.
Джо Байден наградил Папу Франциска Президентской медалью Свободы "с отличием". Это первый случай вручения такой награды от действующего президента США, церемония состоялась в телефонном режиме из-за пожаров в Калифорнии.
Президент США Джо Байден вручил высшую гражданскую награду страны 19 выдающимся лицам. Среди награжденных - футболист Месси, политик Хиллари Клинтон, редактор Vogue Анна Винтур и другие выдающиеся деятели.
От Теда Денсона и Мэри Стинберген до Джуди и Джерри Шейндлин - истории самых крепких браков Голливуда. Звездные пары делятся секретами, как сохранить любовь на протяжении десятилетий.
Военный Алексей "Сталкер" раскритиковал заявление Порошенко о возможности остановить войну за сутки. Он напомнил о предыдущих неудачных "мирных планах" экс-президента, которые привели к трагическим последствиям.
Информационный офис Венгрии проводил слежку за представителями OLAF во время их визитов в страну в 2015-2017 годах. Разведка прослушивала телефоны, обыскивала гостиничные номера и копировала данные с ноутбуков европейских чиновников.
Политический эксперт Петр Олещук заявил, что визит Порошенко в США напомнит республиканцам о вмешательстве в выборы 2016 года. Эксперт напомнил о скандале с "черной книгой" и поддержке Хиллари Клинтон.
Дональд Трамп объявил о назначении Джона Рэтклиффа на должность директора ЦРУ в своей будущей администрации. Рэтклифф известен своей борьбой за правду и расследованием дела Хиллари Клинтон.
Politico составило список политиков, которым грозит месть Трампа в случае его победы на выборах. Среди потенциальных "жертв" - Байден, Харрис, Обама, Клинтон и другие оппоненты.
Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп представляет угрозу демократии и его следует «политически заблокировать». Байден призвал демократов победить на выборах 5 ноября, чтобы предотвратить возвращение Трампа к власти.
Дональд Трамп призвал к отставке Камалы Харрис из-за проблем миграции на границе с Мексикой. Он также требует объявить ей импичмент и лишить права баллотироваться на пост президента.
Новый опрос Rasmussen показывает лидерство Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевом штате Мичиган. В поединке Харрис поддерживают 48% избирателей, Трампа - 47%, а с учетом третьих партий преимущество Харрис возрастает до 3%.
Вице-президент США Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты от Демократической партии. Она станет вторым цветным человеком и второй женщиной-номинантом от большой партии в истории США.
Барак Обама планирует выразить поддержку Камале Харрис как кандидату от Демократической партии на президентских выборах в США. Бывший президент уже частным образом сообщил об этом вице-президенту и регулярно контактирует с ней.
FOX News Media предложила провести дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис 17 сентября в Пенсильвании. Трамп заявил о готовности к дебатам, но впоследствии уточнил, что согласился только на дебаты с Джо Байденом.