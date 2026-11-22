Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что последствия российско-украинской войны всё больше распространяются на соседние государства. Так он прокомментировал атаку беспилотника на российский сухогруз Sparta II в Финском заливе, после которой повреждённое судно оказалось в финских территориальных водах. В то же время глава правительства подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Орпо, инцидент в Балтийском море демонстрирует, что последствия боевых действий уже выходят за пределы Украины и России.

Война распространяется на наши соседние регионы. Финские власти занимаются ситуацией в Финском заливе, где удар беспилотника поразил российское торговое судно. Украина имеет право воевать против агрессора – заявил финский премьер

В Хельсинки также сообщили о введении временных ограничений для авиации и судоходства в восточной части Финского залива. Такие меры необходимы для защиты гражданского населения и реагирования на возможные угрозы с воздуха.

Последствия войны уже затрагивают страны НАТО

По данным финских военных, российский сухогруз Sparta II, следовавший в Калининград, получил повреждения в международных водах возле острова Гогланд.

Представитель Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Украина, однако причины выбора цели остаются непонятными.

российское грузовое судно, направлявшееся в калининград, атаковали беспилотники в Финском заливе

После удара 16 членов экипажа покинули судно на спасательных шлюпках, а позднее перешли на другой российский корабль. Пострадавших нет.

Во время спасательной операции также зафиксировали вероятное кратковременное нарушение воздушного пространства Финляндии российским вертолётом.

Для обеспечения безопасности к патрулированию привлекли шведские истребители, которые действовали под финским командованием.

В то же время премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что последствия противодействия российской агрессии уже достигли Балтийского моря, однако это не изменит позицию союзников по поддержке Украины.

В Финляндии подтвердили, что российское судно Sparta II было поражено украинскими дронами