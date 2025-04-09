Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского

Для путина перемирие было бы способом перевести дыхание и восстановить боеспособность своей армии, а не настоящими переговорами, заявил Зеленский, комментируя предложение Папы Римского о переговорах.