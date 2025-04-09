В Париже водитель отказался остановиться по требованию полиции, спровоцировав погоню. В результате столкновения с полицейскими машинами пострадали 11 человек, включая 8 офицеров.
Президент Франции заявил, что путин не заинтересован в мире и планирует усилить боевые действия. Макрон подчеркнул необходимость заставить россию прекратить войну и начать переговоры на условиях международного права.
Депутат от партии Макрона внес законопроект о запрете упаковки воды в пластиковые бутылки объемом менее 0,5 литра. Инициативу поддержали экоактивисты, но некоторые граждане видят в этом неудобства.
В департаменте Мерет-и-Мозель во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage. Начаты поиски пилотов, о человеческих жертвах не сообщается, причины аварии выясняются.
Пожар, вспыхнувший на шпиле Руанского собора во Франции, полностью ликвидирован, серьезных повреждений не зафиксировано.
Ультраправая партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен, по прогнозам, станет ведущей политической силой во Франции, но не получит абсолютного большинства.
Франко-немецкий оружейный концерн KINDS договорился с президентом Украины Зеленским об открытии в Украине дочернего предприятия по производству военной техники, запасных частей и боеприпасов для украинских сил обороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон лично посетит глобальный мирный саммит в Швейцарии через полторы недели, чтобы расширить политическую и дипломатическую поддержку Украины Францией.
Мужчина с ножом напал на нескольких человек в лионском метро и ранил их, прежде чем был задержан полицией.
Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии на фоне насилия из-за реформы избирательного законодательства.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейских союзников быть убедительными и надежными в сдерживании России от продолжения наступления в Украине, предупредив, что Европа должна быть готова действовать и защищать мир, если Россия будет угрожать ее интересам и безопасности.
Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке Парижа, тяжело ранив двух офицеров после того, как выхватил табельное оружие во время обыска, а затем был ранен сам.
Президент Китая Си Цзиньпин призвал к усилению стратегической координации и партнерства между Китаем и ЕС на фоне споров.
Бывший президент США Дональд Трамп был оштрафован на 9 000 долларов за неоднократное нарушение приказа, запрещающего ему делать публичные заявления о свидетелях и присяжных в уголовном процессе против него в Нью-Йорке.
Французский актер Жерар Депардье был задержан в Париже по обвинению в сексуальном насилии и допрашивается по заявлениям двух женщин, которые утверждают, что он прикасался к ним во время съемок в 2014 и 2021 годах.
Украинские пилоты проходят обучение по ведению воздушного боя на авиабазе во Франции, чтобы подготовиться к эксплуатации истребителей F-16, которые, как ожидается, прибудут в Украину этим летом.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой о помощи в достижении олимпийского перемирия во время предстоящего визита Си в Париж в начале мая.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия во время Олимпиады 2024 года в Париже на фоне войны россии против Украины, и раскрыл планы по переносу церемонии открытия на стадион "Стад де Франс", если возникнут угрозы безопасности.
россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне о том, что Париж больше не заинтересован в переговорах с москвой.
70 кг каннабиса нашли в доме Джамилы Хабсави, мэра французского города Аваллон, во время обыска, проведенного жандармами в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Зеленский считает, что путин может начать наземную операцию в неядерных странах, таких как Молдова или страны Балтии, чтобы дестабилизировать их и усилить свои позиции на переговорах.
Украина имеет "живой" план пути к справедливому миру, который предусматривает проведение весной этого года в Швейцарии инаугурационного мирного саммита с лидерами цивилизованных государств для выработки решительных шагов по прекращению войны с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрел Одессы во время визита в город иностранной делегации свидетельствует о неадекватности действий российского лидера владимира путина.
Зеленский считает, что Макрон изменил свою позицию относительно "неизбежного поражения россии", потому что путин обманул его лично. Макрон понял, что защита Украины означает защиту Франции и Европы.
Для путина перемирие было бы способом перевести дыхание и восстановить боеспособность своей армии, а не настоящими переговорами, заявил Зеленский, комментируя предложение Папы Римского о переговорах.
Зеленский прямо не ответил на вопрос о возможности получения Украиной немецких крылатых ракет "Таурус", предложив спросить об этом Шольца.
Президент Зеленский заявил, что 90% европейских лидеров поддерживают Украину, хоть некоторые общества и имеют разные мнения, а премьер-министр Венгрии Орбан иногда играет в опасную игру.
Четверо альпинистов погибли и трое получили ранения в результате схода лавины на горном массиве Пюи-де-Дом во французских Альпах.
Франция обещает выделить до 3 миллиардов евро дополнительной военной помощи Украине в 2024 году в рамках нового соглашения о безопасности, подписанного Макроном и Зеленским.
Франция и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности во время встречи президентов Зеленского и Макрона в Париже.