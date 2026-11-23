Nvidia вернула Дженсена Хуанга на должность генерального директора
Киев • УНН
Nvidia объявила о немедленном возвращении Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Об этом компания сообщила в понедельник.
В понедельник компания Nvidia сообщила, что возвращает Дженсена Хуанга на должность генерального директора, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Решение вступает в силу немедленно.
Хуанг заявил, что готов вернуться в Nvidia на должность генерального директора17.11.26, 19:42 • 4440 просмотров
Напомним
Ранее министр финансов Скотт Бессент в эфире программы "Sunday Morning Futures" на телеканале Fox News заявил, что Nvidia нуждается в "решительных изменениях" в руководстве. По его словам, компании стоит искать новых лидеров за её пределами — особенно на фоне ряда обвинений в том, что Nvidia способствовала продаже своих передовых чипов для искусственного интеллекта китайским структурам.
Как сообщал УНН, генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг публично признал супружескую измену после сообщений о его предполагаемых романтических отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.