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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество казней в мире достигло максимума с 2015 года - Amnesty International

В 2024 году в мире зафиксировано 1518 казней, что является максимумом с 2015 года, причем большинство приходится на Ближний Восток. Лидерами по количеству казней являются Иран, Ирак и Саудовская Аравия.

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Иран намекает на косвенные переговоры с США, вопреки словам Трампа - Associated Press

Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном по ядерной программе. Иранский министр иностранных дел Арагчи настаивает на косвенном формате переговоров.

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Иранское СМИ о заявлении Трампа о переговорах с Тегераном: Это психологическая игра, а не дипломатия

Иранское СМИ опровергает слова Трампа о запланированных переговорах между США и Ираном, называя это информационным давлением. Тегеран готов к диалогу только через посредников.

Новости Мира • 7 апреля, 23:03 • 3774 просмотра

Трамп анонсировал переговоры с Тегераном и "большую встречу" в субботу

Дональд Трамп заявил о прямых переговорах с Тегераном по ядерной программе. Он отметил, что ситуация вокруг Ирана переходит на "очень опасную территорию".

Новости Мира • 7 апреля, 20:07 • 7196 просмотра

В москве представители россии, Китая и Ирана проведут переговоры по ядерной программе Тегерана

В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.

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Иранские ополченцы в Ираке готовы разоружиться из-за угрозы со стороны США - Reuters

Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.

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Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

Аятолла Али Хаменеи приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран не хочет прямых переговоров по ядерной программе, но готов к диалогу при посредничестве Омана.

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Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

Иранские силы завербовали наркоторговца для убийства раввина Шнеора Сегала в Азербайджане за 200 тыс. долларов. Покушение сорвано, преступники арестованы.

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Иран оставляет хуситов под неустанной бомбардировкой США - The Telegraph

Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.

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Иран готов к прямым переговорам по ядерной программе - Трамп

Президент США считает, что Иран готов к прямым переговорам по ядерной программе, несмотря на предыдущие заявления о посредниках. Трамп выразил убеждение, что личная встреча облегчит заключение соглашения.

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"Обсудим военную помощь для Украины": Рютте рассказал, какие вопросы будут подниматься во время заседания НАТО

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Может стать неизбежной: глава МИД Франции высказался о вероятной конфронтации с Ираном

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НАТО усилит сотрудничество с партнерами, используя опыт войны в Украине

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Цены на нефть почти не изменились на фоне ожидания объявления о пошлинах США

Нефть Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель. Трейдеры ожидают объявления о таможенных мерах от президента США Дональда Трампа.

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США атаковали Йемен в ответ на нападения хуситов

Удары США по районам Йемена привели к гибели людей, в частности, возле города Ходейда. Операция является ответом на нападения хуситов на суда и имеет целью давление на Тегеран.

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США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке - Reuters

США развернули дополнительные самолеты на Ближнем Востоке на фоне бомбардировок Йемена и эскалации с Ираном. На авиабазу в Индийском океане переброшены бомбардировщики B-2.

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США усилили санкции против сети поставок оружия из Ирана: детали

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Ирану "не останется выбора", кроме как получить ядерное оружие в случае нападения - советник Хаменеи

Советник верховного лидера Ирана заявил, что страна может разработать ядерное оружие для самозащиты, если США или их союзники совершат нападение. Это станет вынужденным шагом.

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Китай начал военные учения возле Тайваня

Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.

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Иран пожаловался в Совбез ООН на "воинственные" угрозы Трампа

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Нефть дорожает на фоне ожиданий действий Трампа по российской нефти и Ирану

Цены на нефть выросли из-за опасений инвесторов после угроз Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть и предупреждений Ирану. Аналитики считают, что Трамп может не выполнить свои угрозы.

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Верховный лидер Ирана отбросил угрозу Трампа, но обещает ответный удар в случае бомбардировки

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Трамп угрожает Ирану невиданными бомбардировками в случае отсутствия ядерного соглашения: ответ Тегерана

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В США считают важным модернизировать свой ядерный арсенал

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Зеленский призывает усилить давление на россию для скорейшей дипломатии

Президент Украины подчеркнул необходимость усиления международного давления на рф из-за массированных атак дронами. Он осудил разговоры о смягчении санкций и призвал к решительным действиям для прекращения агрессии.

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