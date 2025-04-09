Иран рассматривает возможность прямых переговоров с США в обмен на смягчение санкций или размораживание части активов. Власти Ирана ожидают конкретных шагов от США.
В 2024 году в мире зафиксировано 1518 казней, что является максимумом с 2015 года, причем большинство приходится на Ближний Восток. Лидерами по количеству казней являются Иран, Ирак и Саудовская Аравия.
Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном по ядерной программе. Иранский министр иностранных дел Арагчи настаивает на косвенном формате переговоров.
Иранское СМИ опровергает слова Трампа о запланированных переговорах между США и Ираном, называя это информационным давлением. Тегеран готов к диалогу только через посредников.
Дональд Трамп заявил о прямых переговорах с Тегераном по ядерной программе. Он отметил, что ситуация вокруг Ирана переходит на "очень опасную территорию".
В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.
Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.
Аятолла Али Хаменеи приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран не хочет прямых переговоров по ядерной программе, но готов к диалогу при посредничестве Омана.
Иранские силы завербовали наркоторговца для убийства раввина Шнеора Сегала в Азербайджане за 200 тыс. долларов. Покушение сорвано, преступники арестованы.
Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.
Президент США считает, что Иран готов к прямым переговорам по ядерной программе, несмотря на предыдущие заявления о посредниках. Трамп выразил убеждение, что личная встреча облегчит заключение соглашения.
На заседании Совета Украина-НАТО обсудят военную помощь Украине и поддержку в борьбе с агрессией рф. Также Рютте подчеркнул усиление оборонных расходов.
Жан-Ноэль Барро заявил, что мировые государства должны заключить соглашение с Ираном по его ядерной программе, иначе конфронтации не избежать. В октябре 2025 года истекает срок действия санкций ООН.
Марк Рютте заявил, что НАТО стремится усилить сотрудничество с партнерами в оборонной сфере и обмене опытом. Альянс учитывает опыт войны в Украине и анализирует его.
Нефть Brent торгуется ниже 75 долларов за баррель. Трейдеры ожидают объявления о таможенных мерах от президента США Дональда Трампа.
Удары США по районам Йемена привели к гибели людей, в частности, возле города Ходейда. Операция является ответом на нападения хуситов на суда и имеет целью давление на Тегеран.
США развернули дополнительные самолеты на Ближнем Востоке на фоне бомбардировок Йемена и эскалации с Ираном. На авиабазу в Индийском океане переброшены бомбардировщики B-2.
США ввели санкции против компаний и граждан Ирана, Китая, ОАЭ за поставки компонентов для дронов. Также выдвинуты уголовные обвинения за сговор с КСИР.
Советник верховного лидера Ирана заявил, что страна может разработать ядерное оружие для самозащиты, если США или их союзники совершат нападение. Это станет вынужденным шагом.
Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.
Иран подал жалобу в Совбез ООН из-за угроз Трампа относительно ядерной программы. Тегеран предостерег от военных авантюр и обещает дать быстрый ответ на агрессию США.
Цены на нефть выросли из-за опасений инвесторов после угроз Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть и предупреждений Ирану. Аналитики считают, что Трамп может не выполнить свои угрозы.
Аятолла Али Хаменеи заявил, что США получат мощный отпор, если осуществят угрозы Трампа. Иран ответил на письмо США, но не будет вести прямые переговоры с Вашингтоном.
Президент США заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными бомбардировками, если не заключит соглашение по ядерному оружию. Иран готов к переговорам, но через посредников.
Руководитель Минэнерго США заявил о необходимости модернизации ядерного оружия. Это необходимо для сохранения технологического лидерства и надежности американского арсенала.
Президент аш-Шараа объявил о правительстве, которое восстановит госинституты на принципах прозрачности. Главы МИД и Минобороны переходного правительства сохранили должности.
Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.
Дональд Трамп заявил, что получает отчеты об атаках "шахедами" по Украине. Он добавил, что не обсуждал с путиным закупку оружия россией в Ирана и КНДР.
Нефть дорожает третью неделю подряд из-за давления США на Венесуэлу и Иран. Инвесторы опасаются, что торговая война может сдержать спрос, но запасы нефти в США упали.
Президент Украины подчеркнул необходимость усиления международного давления на рф из-за массированных атак дронами. Он осудил разговоры о смягчении санкций и призвал к решительным действиям для прекращения агрессии.