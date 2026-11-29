Президент США Дональд Трамп продолжает продвигать свою политическую и экономическую повестку, несмотря на поражение Республиканской партии на промежуточных выборах и потерю контроля над обеими палатами Конгресса. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

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Вместо пересмотра экономической политики Трамп ввел новые импортные пошлины, которые затронули Китай, Японию, Южную Корею и Европейский союз. При этом, согласно данным опроса AP, две трети избирателей считают, что тарифная политика президента уже нанесла ущерб американской экономике.

Трамп также добился возвращения миллиардера Дженсена Хуанга на должность генерального директора Nvidia, хотя 7 из 10 опрошенных американских избирателей считают, что экономическая система страны работает в интересах богатых.

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Кроме того, американский президент оправдывал свои слова о дружбе с владимиром путиным и не предоставил четких гарантий относительно дальнейших действий в войне с Ираном.

Почему поведение Трампа отличается от его предшественников

Политический историк Университета Джорджа Вашингтона Мэтью Даллек отметил, что предыдущие американские президенты после поражений на промежуточных выборах обычно корректировали свою политику.

В частности, Билл Клинтон реформировал систему социального обеспечения, а Барак Обама достиг двухпартийного соглашения о сокращении бюджетного дефицита.

По мнению Даллека, нежелание Трампа адаптироваться к падению популярности и переходу Конгресса под контроль демократов может свидетельствовать о том, что Белый дом встает на путь политического самоуничтожения.