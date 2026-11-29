Всемирная водная ассоциация изменила расписание международных соревнований 2027 года из-за позиции правительства Канады относительно допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации, передает УНН.

Детали

Всемирная водная ассоциация (World Aquatics) признает недавние заявления правительства Канады, которые четко свидетельствуют о том, что российским и белорусским спортсменам, если они не будут выступать в качестве нейтральных спортсменов в соответствии с установленными для них условиями, не будет разрешен въезд в Канаду для участия в запланированных соревнованиях - говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, после тщательных обсуждений с заинтересованными сторонами Всемирная водная ассоциация решила внести изменения в расписание будущих мероприятий, а именно:

Этап 1 Кубка мира по прыжкам в воду 2027 года, который пройдет с 25 по 28 февраля 2027 года, будет перенесен в Мексику на тот же период;

Этап 4 Кубка мира по водным видам спорта 2027 года, запланированный на 29 апреля — 1 мая 2027 года, будет исключен из календаря соревнований, пока не будет определен новый организатор.

Всемирная водная ассоциация (World Aquatics) остается приверженной содействию инклюзивным и общедоступным международным соревнованиям, свободным от политического вмешательства. Всемирная водная ассоциация ценит конструктивное участие Канадской водной ассоциации (Aquatics Canada) и ее федераций-членов в этом процессе. Мы ценим наши давние отношения с Канадой как организатором мероприятий и с нетерпением ждем возвращения в Канаду для участия в будущих мероприятиях Всемирной водной ассоциации - говорится в заявлении.

Напомним

Лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции призвали ЕС не выдавать визы российским и белорусским спортсменам. Ранее Европейский совет выступил против нормализации участия рф и Беларуси в международных спортивных и культурных мероприятиях.