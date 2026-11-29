Когда через 5–6 месяцев рф будет терять позиции, можно будет говорить об остановке по линии фронта — Билецкий
Киев • УНН
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий выступил против отвода войск из неоккупированного Донбасса. Он допускает замораживание войны по нынешней линии фронта после успешного контрнаступления.
Украине нельзя выводить войска из неоккупированной части Донбасса в рамках мирных переговоров. Об этом в интервью The Washington Post заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, информирует УНН.
Детали
В то же время, по его словам, в случае продолжения украинских контрнаступательных операций Россия может согласиться на остановку по линии фронта.
Это стало бы полным крахом для президента — он это прекрасно понимает — для правительства и для самоосознания украинцев. ... Если мы отступим, просто бросив людей и землю на произвол судьбы, это станет моральным надломом для всей нации. Украина не может согласиться на сдачу Донбасса
Он подчеркнул, что «наиболее реалистичным предложением» было бы замораживание войны вдоль нынешней линии фронта.
«Когда через пять-шесть месяцев станет очевидно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции, тогда можно будет серьезно рассмотреть вопрос об остановке по линии фронта. ... Мы должны заставить россиян осознать, что их цель, которую они уже сузили, недостижима», — резюмировал генерал.
Напомним
Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин города Киева» бригадному генералу Андрею Билецкому.
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