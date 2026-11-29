Украине нельзя выводить войска из неоккупированной части Донбасса в рамках мирных переговоров. Об этом в интервью The Washington Post заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, информирует УНН.

Детали

В то же время, по его словам, в случае продолжения украинских контрнаступательных операций Россия может согласиться на остановку по линии фронта.

Это стало бы полным крахом для президента — он это прекрасно понимает — для правительства и для самоосознания украинцев. ... Если мы отступим, просто бросив людей и землю на произвол судьбы, это станет моральным надломом для всей нации. Украина не может согласиться на сдачу Донбасса — сказал Билецкий.

Он подчеркнул, что «наиболее реалистичным предложением» было бы замораживание войны вдоль нынешней линии фронта.

«Когда через пять-шесть месяцев станет очевидно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции, тогда можно будет серьезно рассмотреть вопрос об остановке по линии фронта. ... Мы должны заставить россиян осознать, что их цель, которую они уже сузили, недостижима», — резюмировал генерал.

Напомним

Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин города Киева» бригадному генералу Андрею Билецкому.

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