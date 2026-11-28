80-летний Эррол Маск, отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, заявил, что его строгое воспитание помогло сыновьям добиться финансового успеха. В недавнем интервью шведскому изданию он признал, что часами отчитывал детей, но не считает это плохим обращением. По его мнению, именно такая воспитательная тактика помогла Илону и его брату Кимбалу стать миллиардерами, передает УНН со ссылкой на Bild.

"Я часами — иногда по четыре часа подряд — разговаривал с ними. То, что он (Кимбал) называет психологической пыткой. Результат этой "психологической пытки" заключается в том, что сегодня они миллиардеры. Один из них входит в число богатейших людей в истории", — заявил Эррол.

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Сам Илон Маск и его брат ранее обвиняли отца в психологическом насилии. Илон сравнивал его с доктором Джекилом и мистером Хайдом: по его словам, он многому научился у отца, но тот также совершал поступки, которые трудно себе представить. В интервью журналу Rolling Stone предприниматель называл его ужасным человеком.

Эррол Маск, однако, утверждает, что у него идеальные отношения с обоими сыновьями. По его словам, они помогают ему, когда это необходимо, а он иногда дает им советы. При этом сам он описывает их общение как крайне ограниченное: в половине случаев они вообще не разговаривают, а в остальное время обмен репликами сводится к словам "да", "нет" и "хорошо".

Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей после более чем 5 лет отношений

Отношения отца и сына осложнились и после того, как Эррол завел детей с бывшей падчерицей Джаной Безейденхаут. Согласно биографии Илона Маска, именно эта история стала одной из причин, по которым предприниматель долгое время отказывался общаться с отцом.