Британская разведка оценила последствия трех ударов по Крымскому мосту. Вероятно, суда в Азовском море не смогут осуществлять прямой транзит в Черное море, пока водные пути не будут расчищены. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Керченский мост, соединяющий Крым с материковой частью России, в период с 16 по 19 ноября 2026 года трижды подвергся ударам украинских сил с применением ракет и беспилотных авиационных систем. Вторая атака, 17 ноября 2026 года, привела к обрушению арочной секции автодорожной части моста, что сделало ее непригодной для автомобильного транзита и заблокировало проход судов, следующих между Азовским и Черным морями. Кроме того, повреждения получил участок автодорожного моста длиной 200 м, где обнаружены воронки. Третья атака произошла в полночь 19 ноября 2026 года по железнодорожному мосту. Железнодорожный мост получил повреждения вблизи арки, что привело к дополнительным разрушениям ограждений, а также появлению следов копоти и подпалин на арке. Вероятно, один железнодорожный путь все еще используется - говорится в отчете.

Как отмечает разведка, несмотря на значительные меры, направленные на защиту моста, российская противовоздушная оборона, в состав которой входили два комплекса "Панцирь-С1" примерно в 2,4 км к югу от ныне обрушившейся секции моста, не смогла предотвратить украинский удар.

Сообщается, что порт Азова прекратил работу из-за успешных ударов Украины по российским мостам, в частности по мосту в Ростове-на-Дону, по которому был нанесен удар 10 октября 2026 года, а также по Керченскому мосту. Блокирование морских путей в Азовском море ограничило российскую морскую логистику. Вероятно, суда в Азовском море не смогут осуществлять прямой транзит в Черное море, пока водные пути не будут расчищены - добавили в разведке.

Напомним

При поражении Крымского моста Силы обороны использовали израильскую систему HiSKY — аналог Starlink.