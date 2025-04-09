Черное море

Старшему помощнику капитана иностранного судна сообщено о подозрении в загрязнении моря пальмовым маслом в акватории порта "Южный". Ущерб оценивается более чем в 2 млн долларов США.
Минобороны РФ заявило о сбитии 158 украинских дронов, нацеленных на российские регионы и Крым. Больше всего сбито в краснодарском крае и ростовской области.
В Средиземном море находятся три российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
В акватории Средиземного моря находятся три вражеских судна, вооруженных ракетами "Калибр" с суммарным залпом до 26 единиц. В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы.
В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины из-за утечек нефтепродуктов, шума от военных учений и незаконных сетей. Экосистема Черного моря оказалась под угрозой.
Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.
В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля с 26 ракетами "Калибр".
В Черном море зафиксирован вражеский корабль с ракетами "Калибр". Общий залп до четырех ракет. В Средиземном море три корабля с 26 ракетами.
США ждут доклада Дмитриева путину о встрече с Виткоффом по переговорам по Украине. Американские чиновники разочарованы медленным ходом переговоров со стороны москвы.
По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".
3 апреля отмечают День мобильного телефона, штрих-кода, Всемирный день вечеринки и День водных животных. Также сегодня День памяти Никиты Исповедника и именины у Никиты, Ивана, Феодосии.
В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.
В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе атаки ударными дронами. Воздушные Силы зафиксировали вражеский БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В акватории Черного моря зафиксированы два российских корабля, способные выпустить до восьми ракет "Калибр". В Средиземном море находятся еще три корабля агрессора с 26 ракетами.
Рустем Умеров указал более 1,6 млн грн зарплаты в декларации за 2024 год. Его жена получила 1,8 млн грн, а также у него есть квартира в США.
В акватории Черного моря 2 вражеских корабля с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет с залпом до 26 ракет.
ВМС ВСУ заявили, что Украина ответит на нарушение россией перемирия в Черном море. Для Киева важно прекращение обстрелов инфраструктуры портов и безопасность зернового коридора.
Дмитрий Плетенчук опроверг информацию о том, что Украина получила координаты крейсера "москва" от США. Он подчеркнул, что операция была спланирована исключительно ВМС ВСУ.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО сделал заявление после слов вице-президента США о "прекращении огня", подчеркнув, что реальность не получится отрицать.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о прекращении огня в энергетической инфраструктуре и прогрессе в соглашении о безопасном судоходстве в Черном море. США стремятся к перемирию до Пасхи.
В акватории Черного моря на боевом дежурстве находятся два вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет. В Средиземном море 4 вражеских корабля.
Совет обороны Румынии одобрил план увеличения количества малых военных кораблей для укрепления позиций в Черном море и на восточном фланге НАТО. Страна планирует увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП.
Владимир Зеленский заявил, что соглашение о тишине должно распространяться на портовую инфраструктуру и города, где она расположена, включая Одессу и Николаев. Мониторинг могут осуществлять США, Турция и другие страны.
В кремле заявили, что россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Украина его нарушит. С 18 марта рф обстреляла минимум 8 объектов.
Эрдоган провел разговор с путиным по поводу безопасности судоходства в Черном море. Обсуждено возобновление зерновой инициативы и готовность Турции к мирным переговорам.
В Черном море один вражеский корабль с ракетами "Калибр", а в Средиземном море – четыре российских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с 26 ракетами. В Азовском море вражеские суда отсутствуют.
Оккупанты атаковали дронами типа "Шахед" город Вознесенск Николаевской области. В результате попадания возник пожар на складском объекте, но, к счастью, никто не пострадал.
Греция согласится на участие в миротворческой миссии в Украине только при условии прекращения огня, отсутствия развертывания на территории рф и наличия четкой стратегии выхода.