Черное море

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28160 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны РФ заявило о сбитии 158 украинских дронов, нацеленных на российские регионы и Крым. Больше всего сбито в краснодарском крае и ростовской области.

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рф держит в Средиземном море 26 ракет "Калибр" на трех кораблях

В Средиземном море находятся три российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

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Март этого года стал самым теплым в Европе за всю историю наблюдений - исследование

По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.

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В Средиземном море находятся 3 корабля агрессора с 26 "Калибрами" на борту

В акватории Средиземного моря находятся три вражеских судна, вооруженных ракетами "Калибр" с суммарным залпом до 26 единиц. В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы.

Война • 8 апреля, 03:15 • 5916 просмотра

В Крыму зафиксирована массовая гибель дельфинов из-за действий оккупантов

В оккупированном Крыму массово гибнут дельфины из-за утечек нефтепродуктов, шума от военных учений и незаконных сетей. Экосистема Черного моря оказалась под угрозой.

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Виктор Понта заявил, что прекратит экспорт украинского зерна через порты Румынии, чтобы защитить местных фермеров. Он также планирует увеличить расходы на оборону и поддержать Молдову в случае агрессии.

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, но есть угроза из Средиземного - ВМС ВСУ

В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля с 26 ракетами "Калибр".

Война • 7 апреля, 04:35 • 4881 просмотра

россия вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" на борту: о ситуации сообщили в ВМС

В Черном море зафиксирован вражеский корабль с ракетами "Калибр". Общий залп до четырех ракет. В Средиземном море три корабля с 26 ракетами.

Война • 5 апреля, 05:17 • 9493 просмотра

Встреча переговорщиков США и рф в Вашингтоне: в Белом доме ждут доклада дмитриева путину - Bloomberg

США ждут доклада Дмитриева путину о встрече с Виткоффом по переговорам по Украине. Американские чиновники разочарованы медленным ходом переговоров со стороны москвы.

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В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют – ВМС ВСУ

По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".

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День рождения мобильного телефона и Всемирный день вечеринки: что еще сегодня можно отметить

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В Средиземном море дежурят 3 вражеских судна с 26 ракетами "Калибр" на борту

В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.

Война • 3 апреля, 03:16 • 6572 просмотра

В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту

В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.

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Одесса и район под угрозой атаки ударными беспилотниками - ОВА

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об угрозе атаки ударными дронами. Воздушные Силы зафиксировали вражеский БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области.

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В Черном море два корабля рф с "Калибрами": до восьми ракет наготове

В акватории Черного моря зафиксированы два российских корабля, способные выпустить до восьми ракет "Калибр". В Средиземном море находятся еще три корабля агрессора с 26 ракетами.

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Румыния хочет усилить позиции НАТО в Черном море

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В Черном море один корабль с "Калибрами", в Средиземном – четыре

В Черном море один вражеский корабль с ракетами "Калибр", а в Средиземном море – четыре российских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с 26 ракетами. В Азовском море вражеские суда отсутствуют.

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рф атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе: занялся пожар

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