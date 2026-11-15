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Неизвестные дроны повредили три корабля в Чёрном море возле румынского судоходного канала

Киев • УНН

 • 14845 просмотра

В Чёрном море дроны атаковали три коммерческих судна, вызвав пожары, но обошлось без жертв. Румыния призвала НАТО усилить противодействие беспилотникам.

Неизвестные дроны повредили три корабля в Чёрном море возле румынского судоходного канала
Лука Никулеску. Inquam Photos/George Calin via REUTERS

В Чёрном море вблизи Сулинского канала Румынии беспилотники атаковали три коммерческих судна. После ударов на борту кораблей возникли пожары, которые экипажам удалось потушить. Пострадавших нет. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.

Беспилотники поразили три коммерческих судна в Чёрном море вблизи Сулинского канала Румынии, сообщил в воскресенье премьер-министр Лука Никулеску, добавив, что его вооружённые силы дважды поднимали в воздух истребители. Министр обороны Штефан Раду Опря заявил, что жертв нет и что экипажам судов удалось взять под контроль пожары на борту после ударов поздно вечером в субботу. Растущая серия смертельных ударов по торговым судам вблизи членов НАТО — Румынии и Болгарии — показывает, как эскалация морской войны между россией и Украиной перерастает в серьёзный вызов для трансатлантического альянса в Чёрном море

— пишет издание.

По имеющейся информации, Сулинский канал является важным румынским судоходным маршрутом, который соединяет реку Дунай с Чёрным морем и используется Украиной для экспорта. Румынские чиновники не уточнили, откуда были запущены беспилотники. Вместе с тем они заявили, что эти инциденты являются следствием войны россии против Украины.

Эти инциденты неприемлемы и являются нарушением международного права. Они отражают ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное продолжающейся войной россии против Украины 

— сказал Никулеску.

В свою очередь, россия отрицает, что атаковала соседей Украины с помощью дронов.

Опря сказал, что тремя пострадавшими кораблями были нефтегазовый и химический танкер Evia Petrol V под греческим флагом, балкер Marsol и нефтепродуктовоз Ali Najafov — оба под флагом Сент-Китса и Невиса. Министерство обороны сообщило, что суда Evia Petrol V и Marsol были поражены в 4 и 5 морских милях к юго-востоку от Сулинского канала в территориальных водах Румынии 

— пишет издание.

Министр обороны Штефан Раду Опря сообщил, что планирует обсудить ситуацию с коллегами из других стран НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул необходимость поддержки союзников.

Во вторник и среду я буду в Брюсселе на встрече с моими коллегами-министрами (обороны). Нам нужна солидарность наших союзников, которую можно продемонстрировать посредством патрулирования самолётами-разведчиками и с помощью оборудования для борьбы с беспилотниками

— сказал Опря.

Напомним

В Чёрном море российский беспилотник повредил судно под флагом Маршалловых островов. Погиб один член экипажа, ещё семеро пострадали.  

Алла Киосак

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