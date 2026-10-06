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The New York Times

російський дрон пошкодив цивільне судно в Чорному морі: є загиблий і постраждалі

Київ • УНН

 • 980 перегляди

У Чорному морі російський безпілотник пошкодив судно під прапором Маршаллових островів. Загинув один член екіпажу, ще семеро постраждали.

російський дрон пошкодив цивільне судно в Чорному морі: є загиблий і постраждалі

У Чорному морі російський безпілотник ударив по цивільному судну, яке перевозило рапсову олію. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще семеро постраждали. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

"Внаслідок удару російського БпЛА зазнало ушкоджень комерційне судно під прапором Маршаллових островів, завантажене рапсовою олією. Виникло загорання надбудови", – йдеться у дописі.

Згідно з наявною інформацією, у результаті удару одна людина загинула і ще семеро постраждали.

"Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці", – заявив Олег Кіпер.

Нагадаємо

Російські війська вдарили по ліберійському вантажному судну в порту Одещини. Один моряк загинув, троє зазнали поранень.

Алла Кіосак

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