росія атакувала судно в порту Одещини: загинув моряк, є поранені

росія знову атакувала цивільне судно в одному з портів в Одеській області, загинув моряк, троє поранено. Про це повідомили в ДП "Адміністрація морських портів України" 3 жовтня, пише УНН.

російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення