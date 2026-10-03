росія атакувала судно в порту Одещини: загинув моряк, є поранені
Київ • УНН
Російські війська вдарили по ліберійському вантажному судну в порту Одещини. Один моряк загинув, троє зазнали поранень.
росія знову атакувала цивільне судно в одному з портів в Одеській області, загинув моряк, троє поранено. Про це повідомили в ДП "Адміністрація морських портів України" 3 жовтня, пише УНН.
російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення
"Це черговий цілеспрямований удар рф по цивільному судноплавству. росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів", - наголосили в АМПУ.
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