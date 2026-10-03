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росія атакувала судно в порту Одещини: загинув моряк, є поранені

Київ • УНН

 • 1994 перегляди

Російські війська вдарили по ліберійському вантажному судну в порту Одещини. Один моряк загинув, троє зазнали поранень.

росія атакувала судно в порту Одещини: загинув моряк, є поранені
фото ілюстративне

росія знову атакувала цивільне судно в одному з портів в Одеській області, загинув моряк, троє поранено. Про це повідомили в ДП "Адміністрація морських портів України" 3 жовтня, пише УНН.

російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини. 13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення

- повідомили в АМПУ.

"Це черговий цілеспрямований удар рф по цивільному судноплавству. росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів", - наголосили в АМПУ.

У Молдові після вибухів знайшли фрагменти дрона03.10.26, 10:19 • 3546 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
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Ліберія
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