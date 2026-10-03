росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець

росія заблокувала гуманітарну евакуацію цивільних із тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, попри готовність України забезпечити безпечні маршрути та режим тиші. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

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За його словами, українська сторона готова розпочати евакуацію в будь-який момент. Київ також запропонував залучити як третю сторону Міжнародний комітет Червоного Хреста або іншу організацію, на яку погодиться рф.

Ми проінформували, що готові розпочати в будь-який момент цю гуманітарну евакуацію. Ми пропонували залучити третю сторону, наприклад, у вигляді Міжнародного комітету Червоного Хреста або інших, на кого погодяться росіяни. І в якийсь момент це просто було зупинено російською стороною – заявив Лубінець.

На всі пропозиції України відповідь рф – "ні"

Омбудсмен зазначив, що Україна запропонувала безпечні маршрути та режим тиші для вивезення цивільних, однак російська сторона відкинула ці пропозиції. МКЧХ зі свого боку підтвердив готовність сприяти евакуації та очікує домовленостей між сторонами.

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За останніми даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в окупованих Олешках залишаються близько 2 тис. людей, серед яких приблизно 50 дітей. До повномасштабного вторгнення у місті проживали близько 24 тис. людей.

Гуманітарна ситуація в Олешках залишається критичною. У місті немає нормального електро-, газо- та водопостачання, гостро бракує продуктів, пального та ліків. У вересні українські військові за допомогою важких дронів доставили на окуповану територію близько 4 тонн продовольства та медичної допомоги.

Олешки стали смертельною пасткою, люди йдуть з міста через мінні поля - рф не підтверджує готовність до гуманітарної евакуації