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Хлопець Джипсі Роуз Бланшар помер у свій 34-й день народження

Київ • УНН

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Кен Уркер помер 1 жовтня у віці 34 років, причину смерті не розголошують. У нього залишилася 21-місячна донька.

Хлопець Джипсі Роуз Бланшар помер у свій 34-й день народження

Кен Уркер, хлопець американської телезірки Джипсі Роуз Бланшар та батько її 21-місячної доньки, помер 1 жовтня у віці 34 років. Причина смерті наразі не розголошується, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Інформацію про смерть Уркера підтвердили в офісі шерифа округу Лафурш. За словами представника відомства, повідомлення надійшло близько 18:15 за місцевим часом.

Його знайшли мертвим після прибуття. Наразі ми продовжуємо розслідування смерті

– повідомили правоохоронці.

Познайомилися, коли Бланшар перебувала у в'язниці

Бланшар та Уркер познайомилися у 2017 році, коли вона відбувала покарання за причетність до вбивства своєї матері Клоддін "Ді Ді" Бланшар. Уркер написав їй листа після перегляду документального фільму про її історію.

Згодом пара заручилася, однак у 2019 році розійшлася. Після звільнення Бланшар з в'язниці та розриву її шлюбу з Раяном Андерсоном вони відновили стосунки.

У Бланшар та Уркера залишилася 21-місячна донька Аврора Райна Уркер. Обставини смерті 34-річного чоловіка правоохоронці продовжують з'ясовувати.

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Степан Гафтко

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