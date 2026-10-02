У МЗС України не отримували від іноземних посольств повідомлень про плани залишати Київ - Тихий

Георгій Тихий. Фото: МЗС

У Міністерстві закордонних справ України жодних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували. Про це УНН повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, реагуючи на статтю The Guardian про розробку планів евакуації іноземних представництв.

Не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували - повідомив Тихий.

Він додав, якщо якісь дипмісії кудись збираються переміщуватися, вони про це інформують МЗС України, так передбачено усталеними процедурами.

Повторю ще раз — станом на вечір пʼятниці жодних подібних звернень чи повідомлень від іноземного дипкорпусу не надходило - резюмував Тихий.

Нагадаємо

Раніше The Guardian із посиланням на високопоставлених дипломатів, повідомляв, що посольства можуть перенести до Львова або східної Польщі, якщо росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва у Києві.