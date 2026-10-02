Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову

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Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві. Метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги, але після отримання експертного висновку щодо стану споруди. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

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Міський голова повідомив, що сьогодні відбулось засідання Ради оборони Києва. Разом з військовими, представниками СБУ та ДСНС, правоохоронцями обговорили забезпечення функціонування столиці в умовах постійних руйнівних атак ворога.

Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві.

Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки. З урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами в місті. Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади - повідомив Кличко.

Міський голова додав, що обговорили також питання про рух зеленої гілки метро.

Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури - резюмував мер.

Нагадаємо

Напередодні ворожий БпЛА пошкодив опору, відбійник, дорожнє полотно та огорожу метро на Південному мосту. Рух метро й транспорту зупинили.

Крім того, сьогодні у Києві фіксували кілометрові затори після нічного удару по Південному мосту, внаслідок чого його повністю перекрили. На мосту Патона був повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег. Міст Метро був перекритий в напрямку правого берега