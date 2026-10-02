Вийшов новий трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва" з Джонні Деппом

У прокат виходить різдвяне фентезі "Скрудж і духи Різдва" (Ebenezer) — нова екранізація класичної "Різдвяної пісні" Чарльза Діккенса. Дистриб’ютор B&H Film Distribution уже представив офіційний трейлер стрічки, пише УНН.

Деталі

Екранізація повісті Чарльза Діккенса знову розповідає історію Ебенезера Скруджа — самотнього й жадібного старого, який давно перестав сприймати Різдво як щось більше, ніж зайві витрати, шум і непотрібну доброту. Він звик рахувати гроші, а не людські втрати, відштовхує тих, хто все ще намагається достукатися до нього, і не вірить у дива.

Однак у передріздвяну ніч Скруджа відвідує привид його колишнього компаньйона Марлі, а слідом за ним приходять ще три духи — минулого, теперішнього та майбутнього. Їхні видіння поступово змушують Скруджа поглянути на власне життя і зрозуміти, що найбільша бідність може ховатися не в чужих домівках, а в його власному серці.

У ролях: Джонні Депп, Руперт Ґрінт, Андреа Райзборо, Сем Клафлін, Ієн Маккеллен, Дейзі, Артур Конті, Еллі Бамбер, Генрі Ллойд-Г’юз, Чарлі Мерфі, Тремелл Тіллман .

В українському прокаті стрічка з'явиться 12 листопада 2026 року.

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