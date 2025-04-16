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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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В Індії побудують другу розкішну вежу Trump Towers у місті Гургаон

В Індії розширюється проєкт Trump Towers. У Гургаоні зведуть другу 51-поверхову вежу Trump Residences Gurgaon на 298 квартир, що принесе 35 млрд рупій доходу.

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ВР ухвалила законопроєкт про ліквідацію схем з викупу комунального майна: про що йдеться

Рада ухвалила закон №12230, що скасовує викуп держмайна орендарями за заниженою ціною. Відтепер продаж лише через аукціон, а орендар має пріоритет викупу або компенсацію.

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Перерахунок субсидій: як перевірити оновлений розмір виплат онлайн

Пенсійний фонд перерахував субсидії домогосподарствам зі зміненим доходом. Перевірити розмір виплати можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Нерухомість • 15 квітня, 12:44 • 6464 перегляди

Вартість оренди зростає: середня ціна за 1-кімнатну квартиру в Україні перевищила 7 тисяч гривень

У березні 2025 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 2,7% і склала 7 413 грн. Найдорожче житло в Закарпатській області - 11 769 грн.

Економіка • 15 квітня, 07:48 • 15497 перегляди

Американці масово купують бункери через загрози: скільки коштує сховище

Жителі США стурбовані глобальними загрозами, тому купують бункери. Ціна починається від 20 000 доларів, а оренда на 99 років – 55 000 доларів.

Новини Світу • 14 квітня, 09:57 • 6021 перегляди
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Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.

УНН Lite • 11 квітня, 16:33 • 34143 перегляди

"Надмірний" туризм vs доступність житла: мешканці найпопулярніших міст закликають обмежити короткострокову оренду - FT

Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.

Новини Світу • 11 квітня, 13:28 • 11082 перегляди

Орендна плата в Нью-Йорку стрімко зростає на тлі мит Трампа: ціни на житло підскочили в середньому на 10%

В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.

Новини Світу • 10 квітня, 13:23 • 9981 перегляди

Ринок нерухомості під обстрілами: попит на житло стрімко зріс у Харкові та впав на Донеччині

У Харкові попит на житло зріс на 48-79%, ціни зросли на 10%. На Донеччині попит впав на 38%, але ціни у Слов'янську та Краматорську трохи зросли.

Економіка • 9 квітня, 12:08 • 16262 перегляди

Міноборони запускає нову концепцію житлового забезпечення військових: що відомо

Міноборони розробило нову концепцію забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей. Також буде цифровізовано процес квартирного обліку, що зробить процедури прозорішими.

Суспільство • 9 квітня, 10:04 • 10923 перегляди

Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).

Новини Світу • 9 квітня, 08:13 • 10754 перегляди

В Україні планують скасувати оплату комуналки за зруйноване житло: законопроект внесли до Ради

У Раду внесли законопроект № 13155, який скасовує нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло після початку повномасштабної війни. Це стосується і управителів багатоквартирних будинків.

Війна • 7 квітня, 09:14 • 18285 перегляди

Незаконно отримав компенсацію за житло у столиці: ВАКС оголосив вирок екснардепу Демчаку

ВАКС виніс вирок екснардепу Демчаку у вигляді 3 років позбавлення волі умовно за незаконне отримання компенсації за житло. Він повинен сплатити штраф та перерахувати 2 млн грн на United24.

Політика • 4 квітня, 14:20 • 13420 перегляди
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Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві знову вищі за довоєнні. Експерти прогнозують стабільність цін до травня, подальша динаміка залежатиме від воєнних дій.

Економіка • 3 квітня, 13:51 • 261686 перегляди

Напруженість між країнами зростає: деякі канадці продають будинки в США

Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.

Новини Світу • 2 квітня, 11:36 • 26376 перегляди

"Чому я маю виїжджати?" Українка не хоче покидати будинок, який отримала у спадок від лондонського колекціонера

Річард Джой заповів українській офіціантці Марії будинок. Сім'я британця виграла суд, але українка не хоче виїжджати, заявляючи, що це була остання воля покійного.

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Чернишов задекларував чотири квартири дружини, прикраси Cartier та свої доходи

Олексій Чернишов задекларував понад 25 млн грн зарплати в Нафтогазі, чотири квартири дружини та колекцію її коштовностей, включаючи вироби Cartier та Tiffany.

Політика • 31 березня, 19:03 • 22881 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий задекларував кілька земельних ділянок та будинків на Київщині. Його зарплата за 2024 рік становила 1,4 млн гривень.

Політика • 31 березня, 12:43 • 103378 перегляди

Кім задекларував чотири квартири в Миколаєві та понад 1,7 мільйона заробітньої плати 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім задекларував понад 1,7 млн грн зарплати за рік, Mercedes-Benz за 149 тис. доларів, декілька квартир та значні заощадження у готівці.

Політика • 31 березня, 12:16 • 45009 перегляди

Жовтяк задекларувала майно: нерухомість, авто Toyota Camry та чималі доходи за 2024 рік

Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк задекларувала квартиру в Києві, будинок, дві ділянки землі, квартиру в Запоріжжі та Toyota Camry 2022. Її дохід за рік склав 1,5 млн грн.

Політика • 31 березня, 09:34 • 36044 перегляди

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Олексій Кулеба задекларував понад 740 тис. грн доходів у 2024 році, а його дружина отримала виплати за електроенергію та має сонячну електростанцію. Подружжя також володіє нерухомістю та заощадженнями.

Політика • 30 березня, 12:57 • 59284 перегляди

Німкеня успадкувала будинок з плантацією канабісу, всередині якого було 1200 рослин

У Бад Гарцбурзі жінка отримала у спадок будинок, де виявила 1200 рослин конопель та обладнання для їх вирощування. Поліція конфіскувала все та заарештувала двох підозрюваних.

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Статки скорочуються, а квартири в Україні та Ізраїлі - залишаються: нардеп-утікач Куницький показав декларацію

Олександр Куницький подав декларацію про доходи за 2024 рік. Його зарплата зменшилася, але він володіє квартирами в Ізраїлі та Одесі, а також має заощадження в доларах.

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У Києві судитимуть підприємця за незаконну забудову біля озера Тельбін

Підприємець у Києві самовільно збудував ресторанний комплекс на березі озера Тельбін. Він підозрюється у самовільному зайнятті землі та підробці документів для набуття права власності.

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Мінкультури внесло садибу Євменія Зеленського у Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України

Мінкультури внесло садибу Зеленського другої половини ХІХ століття до реєстру нерухомих пам’яток. Це зроблено для захисту історичної будівлі.

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Іпотека в Україні подешевшала: під який відсоток можна взяти кредит

У січні банки України видали 475 іпотечних кредитів на 867 млн грн, що на 29% більше, ніж у грудні. Найбільше кредитів видано у Києві та Київській області.

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В Україну екстрадовано забудовника Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва

В Україну екстрадували столичного забудовника Войцеховського, який підозрюється в шахрайстві з інвесторами 42 новобудов. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Київ • 19 березня, 14:05 • 19208 перегляди

Перші українці придбали житло через програму єОселя за допомогою сертифіката єВідновлення - Мінекономіки

Двоє ВПО стали першими, хто придбав житло через програму єОселя, використавши сертифікат єВідновлення як перший внесок.

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У Києві суд повернув частину Садиби Терещенків до комунальної власності

Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.

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Кабмін донарахує субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані - Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення донарахувати субсидії громадянам, які не отримали їх через несвоєчасно подані дані. Зміни також стосуються субсидій на оренду житла для ВПО у Харкові та Сумах.

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