В Індії розширюється проєкт Trump Towers. У Гургаоні зведуть другу 51-поверхову вежу Trump Residences Gurgaon на 298 квартир, що принесе 35 млрд рупій доходу.
Рада ухвалила закон №12230, що скасовує викуп держмайна орендарями за заниженою ціною. Відтепер продаж лише через аукціон, а орендар має пріоритет викупу або компенсацію.
Пенсійний фонд перерахував субсидії домогосподарствам зі зміненим доходом. Перевірити розмір виплати можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
У березні 2025 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 2,7% і склала 7 413 грн. Найдорожче житло в Закарпатській області - 11 769 грн.
Жителі США стурбовані глобальними загрозами, тому купують бункери. Ціна починається від 20 000 доларів, а оренда на 99 років – 55 000 доларів.
У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.
Туризм у Європі призводить до дефіциту житла, витісняючи місцевих жителів. У Італії, Португалії та Іспанії жителі міст протестують з вимогою заборонити платформи здачі в оренду, подібні до Airbnb.
В Нью-Йорку оренда житла зросла через митну політику Трампа, досягнувши $4495 у березні, що на 10% більше, ніж торік. Невизначеність змушує людей відкладати купівлю житла.
У Харкові попит на житло зріс на 48-79%, ціни зросли на 10%. На Донеччині попит впав на 38%, але ціни у Слов'янську та Краматорську трохи зросли.
Міноборони розробило нову концепцію забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей. Також буде цифровізовано процес квартирного обліку, що зробить процедури прозорішими.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
У Раду внесли законопроект № 13155, який скасовує нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло після початку повномасштабної війни. Це стосується і управителів багатоквартирних будинків.
ВАКС виніс вирок екснардепу Демчаку у вигляді 3 років позбавлення волі умовно за незаконне отримання компенсації за житло. Він повинен сплатити штраф та перерахувати 2 млн грн на United24.
Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві знову вищі за довоєнні. Експерти прогнозують стабільність цін до травня, подальша динаміка залежатиме від воєнних дій.
Через зростання напруженості між країнами, деякі канадці, що мають будинки в США, вирішили їх продати. Канадців непокоїть страхування та рішення адміністрації Трампа.
Річард Джой заповів українській офіціантці Марії будинок. Сім'я британця виграла суд, але українка не хоче виїжджати, заявляючи, що це була остання воля покійного.
Олексій Чернишов задекларував понад 25 млн грн зарплати в Нафтогазі, чотири квартири дружини та колекцію її коштовностей, включаючи вироби Cartier та Tiffany.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий задекларував кілька земельних ділянок та будинків на Київщині. Його зарплата за 2024 рік становила 1,4 млн гривень.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім задекларував понад 1,7 млн грн зарплати за рік, Mercedes-Benz за 149 тис. доларів, декілька квартир та значні заощадження у готівці.
Директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк задекларувала квартиру в Києві, будинок, дві ділянки землі, квартиру в Запоріжжі та Toyota Camry 2022. Її дохід за рік склав 1,5 млн грн.
Олексій Кулеба задекларував понад 740 тис. грн доходів у 2024 році, а його дружина отримала виплати за електроенергію та має сонячну електростанцію. Подружжя також володіє нерухомістю та заощадженнями.
У Бад Гарцбурзі жінка отримала у спадок будинок, де виявила 1200 рослин конопель та обладнання для їх вирощування. Поліція конфіскувала все та заарештувала двох підозрюваних.
Олександр Куницький подав декларацію про доходи за 2024 рік. Його зарплата зменшилася, але він володіє квартирами в Ізраїлі та Одесі, а також має заощадження в доларах.
Підприємець у Києві самовільно збудував ресторанний комплекс на березі озера Тельбін. Він підозрюється у самовільному зайнятті землі та підробці документів для набуття права власності.
Мінкультури внесло садибу Зеленського другої половини ХІХ століття до реєстру нерухомих пам’яток. Це зроблено для захисту історичної будівлі.
У січні банки України видали 475 іпотечних кредитів на 867 млн грн, що на 29% більше, ніж у грудні. Найбільше кредитів видано у Києві та Київській області.
В Україну екстрадували столичного забудовника Войцеховського, який підозрюється в шахрайстві з інвесторами 42 новобудов. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Двоє ВПО стали першими, хто придбав житло через програму єОселя, використавши сертифікат єВідновлення як перший внесок.
Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.
Кабмін ухвалив рішення донарахувати субсидії громадянам, які не отримали їх через несвоєчасно подані дані. Зміни також стосуються субсидій на оренду житла для ВПО у Харкові та Сумах.