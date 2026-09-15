ВПО зможуть поєднати житлові ваучери з іпотечними кредитами - закон ухвалено за основу

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що передбачає внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку. Відтепер внутрішньо переміщені особи, які проживали на окупованих територіях, зможуть використовувати житлові ваучери разом із кредитними коштами для придбання або будівництва житла, повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає УНН.

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Відповідно до пояснювальної записки законопроєкту № 15335, його метою є створення дієвого правового механізму для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях, шляхом поєднання державної підтримки у формі житлових ваучерів та залучення кредитних коштів. Також зазначається, що проєкт закону спрямований на захист майнових інтересів держави та кредиторів через нормативне закріплення обмежень на відчуження такого нерухомого майна.

Основним завданням законопроєкту є нормативне врегулювання особливостей використання як предмета іпотеки об’єктів житлової нерухомості, придбання або фінансування будівництва яких здійснюється з використанням житлових ваучерів та за рахунок кредитних коштів, із законодавчим закріпленням заборони на їх відчуження та передачу в наступну іпотеку, а також забезпеченням належної державної реєстрації відповідних обтяжень речових прав на таке майно - йдеться в тексті записки.

Нагадаємо

За сім місяців 2026 року платники податків перерахували до бюджетів 8,4 млрд грн податку на нерухоме майно.

Також УНН повідомляв, що у першому півріччі 2026 року власники нерухомості сплатили майже 6,1 млрд грн податку, що на 8,6% більше, ніж торік.