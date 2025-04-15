9K720 Iskander

Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.
Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по Сумах зросла до 99 людей, серед яких 11 дітей. Удар було здійснено балістичними ракетами "Іскандер-М".
росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.
Внаслідок російського обстрілу Харківщини ракетами, КАБами та дронами загинула людина, 8 поранено. У Високому ракета влучила в будівлю, у Токарівці загинув чоловік.
Вночі 8 квітня росіяни атакували Україну ракетою «Іскандер-М» та 46 «Shahed». Збито 9 БпЛА, 31 імітатор втрачено локаційно. Постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
росія удосконалює дрони-камікадзе та ракети, враховуючи досвід збиття їх Patriot. Україна ділиться інформацією із партнерами для модернізації ППО.
Сили ППО збили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Shahed". Під ударом були Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.
В Україні день жалоби за загиблими в Кривому Розі. Кількість постраждалих зросла до 75, 37 з них у лікарнях, 19 у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
Президент заявив, що вся Україна об'єдналася в підтримці Кривого Рогу після російської атаки. Він закликав пам'ятати, що війна триває.
Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 74, серед них є діти. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, п'ятеро з них – діти.
У Генштабі ЗСУ спростували фейки рф про атаки України на енергетичні об'єкти. Сили оборони завдають удари лише по військових цілях окупантів, а росіяни нищать цивільну інфраструктуру.
Росія вдарила по Кривому Рогу касетною ракетою, вбивши 18 людей, серед яких 9 дітей. МЗС України назвало це сигналом Москви Вашингтону.
Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 72, майже половина в лікарні. Раніше росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, загинуло 19 людей.
Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.
У Кривому Розі оголошено дні жалоби з 7 по 9 квітня через масове вбивство мирних жителів 4 квітня. росіяни вбили 19 людей, серед яких 9 дітей, завдавши балістичних ударів.
Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинуло 18 людей, серед яких 9 дітей. Ще 56 людей отримали поранення, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.
російські дрони атакували Кривий Ріг, спричинивши пожежу. Вогонь охопив житлові будинки та об'єкти інфраструктури у приватному секторі міста.
Внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу постраждало 42 особи, серед них двоє дітей у тяжкому стані. Пошкоджено будинки та навчальні заклади, виникли пожежі.
Кількість жертв в Кривому Розі зросла до 16, серед них 6 дітей, 40 поранених. Росіяни вдарили по місту касетною балістичною ракетою Іскандер.
Російські війська завдали удару по Кривому Рогу касетною балістичною ракетою Іскандер. Розгортається штаб допомоги людям у найближчій школі.
Двом російським генералам повідомлено про підозру у віддаванні наказу про удар по драмтеатру в Чернігові. Внаслідок атаки загинули люди, серед яких дитина, та багато поранених.
Уночі 31 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 131 ударним БпЛА. Збито 57 «шахедів», 45 імітаторів втрачено. Під ударом були Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.
У березні 2025 року українська ППО знищила 4043 повітряні цілі, включаючи ракети, ударні та розвідувальні БпЛА. Авіація Сил оборони завдала ударів по позиціях противника.
Уночі 27 березня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 86 ударними БпЛА. Збито 42 "Shahed", 26 імітаторів втрачено, постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.
У ніч на 25 березня 2025 року РФ атакувала Україну «Іскандером-М» та 139 «Shahed». Збито 78 ворожих БпЛА, постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Київська, Черкаська та Одеська області.
Військово-морські сили ЗСУ прокоментували можливе припинення вогню в морі. Обстріли України здійснюються з Криму ракетами та дронами, а не тільки з кораблів.
Україна не битиме по енергооб’єктах рф, якщо росія припинить обстріли української енергосистеми. Зеленський наголосив на необхідності контролю з боку США за цими ударами.