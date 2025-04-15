9K720 Iskander

Генералам рф оголосили підозру за удар "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові

Двом російським генералам повідомлено про підозру у віддаванні наказу про удар по драмтеатру в Чернігові. Внаслідок атаки загинули люди, серед яких дитина, та багато поранених.