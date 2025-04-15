9K720 Iskander

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 10231 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 10459 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 10719 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32230 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 162423 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 140048 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142801 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136481 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136426 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196779 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 50361 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 63975 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 70103 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 62682 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 42616 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 10194 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 10412 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 19743 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 29160 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 63145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 10429 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 14616 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 16353 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111924 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 113406 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

9K720 Iskander

Новини по темi

рф атакувала Україну балістичною ракетою та 52 безпілотники: збито 26 дронів, 19 - не досягли цілей

Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.

Війна • 10:09 • 920 перегляди

Військові літаки рф помічені біля Аляски: чи є це загрозою війни

Збройні сили США зафіксували російські військові літаки в зоні оборони Аляски. У NORAD заявили, що ці польоти відбуваються регулярно.

Новини Світу • 10:01 • 1148 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Війна • 13 квітня, 15:31 • 8980 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.

Політика • 13 квітня, 13:53 • 7708 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по Сумах зросла до 99 людей, серед яких 11 дітей. Удар було здійснено балістичними ракетами "Іскандер-М".

Суспільство • 13 квітня, 13:24 • 9356 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

росія завдала удару по Сумах балістичними ракетами "Іскандер-М". Буданов повідомив, що це зробили розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території воронезької та курської областей.

Війна • 13 квітня, 12:43 • 33823 перегляди

росія вдарила балістикою та КАБами по Харківщині: є загиблі та поранені

Внаслідок російського обстрілу Харківщини ракетами, КАБами та дронами загинула людина, 8 поранено. У Високому ракета влучила в будівлю, у Токарівці загинув чоловік.

Суспільство • 8 квітня, 07:30 • 8440 перегляди

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" та 46 безпілотниками: збито 9 дронів, 31 - не досяг цілей

Вночі 8 квітня росіяни атакували Україну ракетою «Іскандер-М» та 46 «Shahed». Збито 9 БпЛА, 31 імітатор втрачено локаційно. Постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Війна • 8 квітня, 05:19 • 6962 перегляди

рф модернізує "шахеди" та балістичні ракети - Ігнат

росія удосконалює дрони-камікадзе та ракети, враховуючи досвід збиття їх Patriot. Україна ділиться інформацією із партнерами для модернізації ППО.

Війна • 6 квітня, 12:07 • 18932 перегляди

рф атакувала Україну 23 ракетами та 109 дронами: збито понад 50 повітряних цілей

Сили ППО збили 6 ракет Х-101/Х-55СМ, 6 ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Shahed". Під ударом були Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.

Війна • 6 квітня, 07:44 • 15490 перегляди

Україна сьогодні в жалобі за загиблими внаслідок атаки рф на Кривий Ріг

В Україні день жалоби за загиблими в Кривому Розі. Кількість постраждалих зросла до 75, 37 з них у лікарнях, 19 у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Суспільство • 6 квітня, 06:12 • 300373 перегляди

Всі українські міста й села об'єдналися в підтримку Кривого Рогу, проявляючи солідарність - Зеленський

Президент заявив, що вся Україна об'єдналася в підтримці Кривого Рогу після російської атаки. Він закликав пам'ятати, що війна триває.

Війна • 5 квітня, 18:06 • 13860 перегляди

У Кривому Розі вже 74 постраждалих від атаки рф, в лікарнях дорослі та діти

Кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 74, серед них є діти. На стаціонарному лікуванні залишаються 37 людей, п'ятеро з них – діти.

Суспільство • 5 квітня, 17:45 • 14152 перегляди

Генштаб спростував брехню рф про порушення Україною "енергетичного перемирʼя"

У Генштабі ЗСУ спростували фейки рф про атаки України на енергетичні об'єкти. Сили оборони завдають удари лише по військових цілях окупантів, а росіяни нищать цивільну інфраструктуру.

Війна • 5 квітня, 16:08 • 19573 перегляди

Це сигнал москви Вашингтону: в МЗС оприлюднили заяву щодо удару по Кривому Рогу

Росія вдарила по Кривому Рогу касетною ракетою, вбивши 18 людей, серед яких 9 дітей. МЗС України назвало це сигналом Москви Вашингтону.

Війна • 5 квітня, 15:20 • 57194 перегляди

У Кривому Розі вже 72 постраждалих від удару рф, багато у важкому стані

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 72, майже половина в лікарні. Раніше росіяни вдарили по місту балістичною ракетою, загинуло 19 людей.

Війна • 5 квітня, 11:20 • 15351 перегляди

Іноземні партнери України відреагували на жорстокий удар рф по мирних людях у Кривому Розі

Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.

Війна • 5 квітня, 08:12 • 288161 перегляди

У Кривому Розі оголошено жалобу 7-9 квітня через теракт 4 квітня

У Кривому Розі оголошено дні жалоби з 7 по 9 квітня через масове вбивство мирних жителів 4 квітня. росіяни вбили 19 людей, серед яких 9 дітей, завдавши балістичних ударів.

Війна • 5 квітня, 06:31 • 11957 перегляди

Удар рф по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до 18, серед них – дев’ятеро дітей, 56 – поранені

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинуло 18 людей, серед яких 9 дітей. Ще 56 людей отримали поранення, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

Війна • 4 квітня, 22:16 • 24671 перегляди

росія вдруге за вечір атакувала Кривий Ріг: виникла пожежа

російські дрони атакували Кривий Ріг, спричинивши пожежу. Вогонь охопив житлові будинки та об'єкти інфраструктури у приватному секторі міста.

Війна • 4 квітня, 21:21 • 13420 перегляди

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих до 42, двоє дітей у тяжкому стані

Внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу постраждало 42 особи, серед них двоє дітей у тяжкому стані. Пошкоджено будинки та навчальні заклади, виникли пожежі.

Війна • 4 квітня, 20:41 • 12371 перегляди

Удар по Кривому Рогу: вже 16 загиблих, серед них 6 дітей, понад 40 поранених

Кількість жертв в Кривому Розі зросла до 16, серед них 6 дітей, 40 поранених. Росіяни вдарили по місту касетною балістичною ракетою Іскандер.

Війна • 4 квітня, 19:01 • 12315 перегляди

Удар по Кривому Рогу: росіяни, попередньо, застосували касетну балістичну ракету Іскандер

Російські війська завдали удару по Кривому Рогу касетною балістичною ракетою Іскандер. Розгортається штаб допомоги людям у найближчій школі.

Війна • 4 квітня, 18:13 • 20470 перегляди

Генералам рф оголосили підозру за удар "Іскандером" по драмтеатру у Чернігові

Двом російським генералам повідомлено про підозру у віддаванні наказу про удар по драмтеатру в Чернігові. Внаслідок атаки загинули люди, серед яких дитина, та багато поранених.

Війна • 31 березня, 11:41 • 29305 перегляди

росія атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами" та 131 дроном: 57 безпілотників збили

Уночі 31 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 131 ударним БпЛА. Збито 57 «шахедів», 45 імітаторів втрачено. Під ударом були Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.

Війна • 31 березня, 06:15 • 17738 перегляди

ППО України у березні знищила понад 4000 повітряних цілей у березні - ПС ЗСУ

У березні 2025 року українська ППО знищила 4043 повітряні цілі, включаючи ракети, ударні та розвідувальні БпЛА. Авіація Сил оборони завдала ударів по позиціях противника.

Війна • 30 березня, 12:20 • 51171 перегляди

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" та 86 безпілотниками: 42 дрони збито

Уночі 27 березня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 86 ударними БпЛА. Збито 42 "Shahed", 26 імітаторів втрачено, постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області.

Війна • 27 березня, 07:28 • 36845 перегляди

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" та 139 дронами: 78 безпілотників збито

У ніч на 25 березня 2025 року РФ атакувала Україну «Іскандером-М» та 139 «Shahed». Збито 78 ворожих БпЛА, постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Київська, Черкаська та Одеська області.

Війна • 25 березня, 07:09 • 30183 перегляди

Що означає припинення вогню у морі: відповідь ВМС

Військово-морські сили ЗСУ прокоментували можливе припинення вогню в морі. Обстріли України здійснюються з Криму ракетами та дронами, а не тільки з кораблів.

Війна • 24 березня, 22:59 • 15067 перегляди

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

Україна не битиме по енергооб’єктах рф, якщо росія припинить обстріли української енергосистеми. Зеленський наголосив на необхідності контролю з боку США за цими ударами.

Війна • 19 березня, 11:04 • 49183 перегляди