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3 балістичні і 49 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 10376 перегляди

росія запустила по Україні балістику, 59 крилатих ракет і 289 дронів. ППО знищила або придушила 309 цілей.

3 балістичні і 49 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ

росія у ніч на 3 листопада запустила по Україні ракети, у тому числі 59 крилатих, балістику та "Циркони", а також 289 дронів. Збито або придушено 3 балістичні ракети, 49 крилатих і 257 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 03 листопада (з 18:00 02 листопада) ворог атакував:

  • балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, протикорабельними ракетами Циркон із Ростовської, Воронезької, Курської обл. рф;
    • 59 крилатими (авіаційними) ракетами повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К із Вологодської, Оренбурзької, Орловської обл. рф;
      • 289 ударними БпЛА типу Shahed (120 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

        Куди вдарив ворог

        Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина.

        Як відпрацювала ППО

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 цілей:

        • 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон;
          • 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К (інформація стосовно 3 ракет уточнюється);
            • 257 ворожих БпЛА типу Shahed (89 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.

              Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

              Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

              росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключення03.11.26, 08:37 • 14196 переглядiв

              Юлія Шрамко

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