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росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключення

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

Російська атака пошкодила енергооб’єкти в кількох областях, без світла понад 180 тисяч абонентів на Житомирщині. У Дніпрі поранено п’ятьох людей.

росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключення

росія у ніч на 3 листопада атакувала енергетику в Україні. У Києві та низці областей аварійні відключення. Є пошкодження енергооб'єктів у кількох регіонах. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади та ДТЕК.

Оновлено станом на 8:45

Аварійні відключення

Київ, Київська та Дніпропетровська області: за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення

- повідомили у ДТЕК.

У компанії вказали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Житомирська область

У ДСНС повідомили, що цієї ночі російські війська обстріляли Житомирщину. "Через ворожу атаку виникли пожежі на території обʼєктів критичної інфраструктури у двох районах області. Всі пожежі ліквідовано. Інформація про загиблих і травмованих не надходила", - зазначили у ДСНС, показавши наслідки.

Під час масованого комбінованого удару по Україні цієї ночі ворог атакував на Житомирщині енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок 03.11.2026 від електропостачання відключено близько 130 населених пунктів (понад 180 тис. абонентів). Жертв та постраждалих внаслідок ударів немає. Енергетики продовжують роботу над відновленням живлення для жителів області

- уточнив у соцмережах голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Дніпро

У Дніпрі, за даними мера міста Бориса Філатова, "у Самарському районі, окрім ТЕЦ, є влучання в житловий квартал та відділ поліції. Також понівечена лікарня".

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"Пʼятеро людей дістали поранень через ранкову атаку росіян на Дніпро. Усі зараз у лікарні. Двоє чоловіків 80 та 81 року у тяжкому стані", - зазначив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах.

Вінницька область

У Вінницькій області, як повідомили в АТ "Вінницяобленерго", "внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів та ліній електропередач більша частина населених пунктів області залишилася без електропостачання. Також введено графіки погодинних відключень електроенергії".

"Наші аварійно-відновлювальні бригади вже котру добу поспіль працюють без упину, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі вінничан. Роботи надзвичайно складні. Постійні повітряні тривоги та загроза повторних атак змушують призупиняти роботи й відтерміновують відновлення електропостачання", - вказали в компанії у соцмережах.

Рівненська область

За даними голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, "внаслідок нічної атаки на Рівненщину ушкоджень зазнала одна з підстанцій "Укренерго"".

Одеська область

В Одеській області "ворог повторно атакував енергетичні та цивільні обʼєкти", повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. "На півдні регіону внаслідок нових російських атак зазнали пошкоджень енергетична та цивільна інфраструктура. Серйозно пошкоджено обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. За останні два місяці він потрапляв під обстріл неодноразово. Значні руйнування енергообладнання призвели до перебоїв з електропостачанням. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості. На щастя, минулося без постраждалих", - написав він.

Юлія Шрамко

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