Американська співачка Майлі Сайрус вийшла заміж за музиканта Макса Морандо після 5 років стосунків, а весільна церемонія відбулася 21 листопада у Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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33-річна володарка премії "Греммі" та 28-річний барабанщик гурту Liily обмінялися шлюбними обітницями майже через рік після оголошення про заручини.

На весіллі були присутні найближчі родичі пари, зокрема батько співачки Біллі Рей Сайрус зі своєю партнеркою Елізабет Герлі, мати Тіш Сайрус, сестри Бренді та Ной, а також інші члени родини

Для церемонії Майлі обрала білу сукню з довгими рукавами та відкритою спиною. Наречений з'явився у класичному чорному костюмі, а закохані обмінялися обітницями під квітковою аркою.

Історія кохання Майлі Сайрус та Макса Морандо

Пара почала зустрічатися у 2021 році після побачення наосліп, яке організували спільні знайомі. Пропозицію руки й серця Макс зробив під час романтичної подорожі до Японії, ставши на одне коліно в мальовничому саду.

За словами музиканта, він дуже хвилювався, однак зміг влаштувати для Майлі справжній сюрприз. Сама співачка згодом зізналася, що її непросто здивувати, проте освідчення стало для неї несподіванкою.

Це другий шлюб Майлі Сайрус. Раніше вона була одружена з австралійським актором Ліамом Гемсвортом, із яким розлучилася у 2020 році.

Майлі Сайрус готується до весілля з Максом Морандо – закохані вже влаштували особливу вечерю