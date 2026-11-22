Україна веде переговори зі Швецією щодо прискорення постачання винищувачів Gripen та озброєння до них. Ці літаки мають посилити захист українського неба, зокрема допомогти протидіяти російській авіації, яка запускає керовані авіабомби, а також реактивним безпілотникам. Про це повідомило Міністерство оборони України за підсумками зустрічі міністра Євгенія Хмари з головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Міхаелем Классоном, пише УНН.

Деталі

Під час переговорів сторони детально обговорили наступні кроки щодо передачі шведських винищувачів Україні та можливість прискорення їхніх поставок.

Особливу увагу приділили озброєнню, яке Україна має отримати разом із літаками.

Україна розраховує на ракети Meteor для Gripen

За словами Хмари, одним із головних пріоритетів є отримання ракет класу "повітря – повітря" Meteor, які дозволять українським пілотам протидіяти російській авіації, зокрема носіям керованих авіабомб.

Також сторони обговорили постачання боєприпасів до авіаційних гармат.

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Міністр наголосив, що Україні важливо отримувати літаки та необхідне для їхнього бойового застосування озброєння одночасно.

Окремо представники двох країн розглянули безпекову ситуацію в Балтійському морі та актуальні потреби української армії.

Хмара зазначив, що понад 90% втрат російські війська зазнають від ударів безпілотників, тому підтримка партнерів має насамперед охоплювати різні типи дронів і засоби протиповітряної оборони.

Україна також запропонувала Швеції розширити обмін досвідом застосування озброєння та поглибити співпрацю між оборонними підприємствами двох країн.

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