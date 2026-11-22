У Великій Британії студентка 1-го курсу археології Еліз Заллу зробила несподіване відкриття вже першого дня своїх перших розкопок. Дівчина знайшла золотий ланцюжок часів Римської імперії, який настільки добре зберігся, що його досі можна було б носити, якби прикраса була цілою. Про це повідомляє Ньюкаслський університет, пише УНН.

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Знахідку зробили в місцевості Редесдейл у графстві Нортумберленд на півночі Англії. Там 52 студенти досліджували територію, яка майже 2000 років тому була частиною північного прикордоння Римської імперії.

Еліз знайшла фрагмент золотого ланцюжка завдовжки близько 7 см. Прикрасу виготовили за складною давньоримською технологією переплетення золотих кілець.

Це було настільки нереально, особливо враховуючи, що знахідка трапилася першого дня моїх перших розкопок. Я не очікувала знайти щось подібне за всю свою кар'єру – розповіла студентка.

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За словами дослідника Еріка Туріньї, деякі археологи за всю кар'єру жодного разу не знаходять золотих артефактів, тому відкриття студентки стало справжньою несподіванкою.

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Однак на цьому сюрпризи не закінчилися.

Інші учасники розкопок виявили свинцеву пластинку з латинським написом. Вчені припускають, що це могла бути торговельна пломба, особисте повідомлення або навіть табличка з давнім прокляттям.

Також студенти знайшли позолочену прикрасу римського вершника та коштовний камінь із вирізьбленим зображенням Юпітера – головного бога давньоримського пантеону.

Археологи сподіваються, що знахідки допоможуть більше дізнатися про життя військових і цивільних на кордонах Римської імперії.

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