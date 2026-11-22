Студентка пішла на свої перші археологічні розкопки й одразу знайшла золото, якому майже 2000 років
Київ • УНН
Першокурсниця Еліз Заллу виявила в Нортумберленді фрагмент римського золотого ланцюжка завдовжки 7 см. Також знайшли свинцеву пластинку й прикраси.
У Великій Британії студентка 1-го курсу археології Еліз Заллу зробила несподіване відкриття вже першого дня своїх перших розкопок. Дівчина знайшла золотий ланцюжок часів Римської імперії, який настільки добре зберігся, що його досі можна було б носити, якби прикраса була цілою. Про це повідомляє Ньюкаслський університет, пише УНН.
Деталі
Знахідку зробили в місцевості Редесдейл у графстві Нортумберленд на півночі Англії. Там 52 студенти досліджували територію, яка майже 2000 років тому була частиною північного прикордоння Римської імперії.
Еліз знайшла фрагмент золотого ланцюжка завдовжки близько 7 см. Прикрасу виготовили за складною давньоримською технологією переплетення золотих кілець.
Це було настільки нереально, особливо враховуючи, що знахідка трапилася першого дня моїх перших розкопок. Я не очікувала знайти щось подібне за всю свою кар'єру
Археологи знайшли ще кілька загадкових предметів
За словами дослідника Еріка Туріньї, деякі археологи за всю кар'єру жодного разу не знаходять золотих артефактів, тому відкриття студентки стало справжньою несподіванкою.
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Однак на цьому сюрпризи не закінчилися.
Інші учасники розкопок виявили свинцеву пластинку з латинським написом. Вчені припускають, що це могла бути торговельна пломба, особисте повідомлення або навіть табличка з давнім прокляттям.
Також студенти знайшли позолочену прикрасу римського вершника та коштовний камінь із вирізьбленим зображенням Юпітера – головного бога давньоримського пантеону.
Археологи сподіваються, що знахідки допоможуть більше дізнатися про життя військових і цивільних на кордонах Римської імперії.
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