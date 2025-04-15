Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.
Національна служба охорони здоров'я Англії має запровадити швидке генетичне тестування, щоб гарантувати, що ті, хто має право, отримають препарат без подальших затримок.
Майже всі школи Англії заборонили мобільні телефони, показало опитування. Причина – шкідливий вплив на молодь.
Велика Британія має всі шанси прийняти жіночий чемпіонат світу з футболу у 2035 році. Це буде перший чемпіонат світу з 1966 року, який пройде на Британських островах.
Ребекка Лоос заявила, що говорила правду про стосунки з Девідом Бекхемом. За її словами, вона не єдина, з ким футболіст зраджував дружині.
Велогонка Тур де Франс-2027 розпочнеться в Единбурзі, а перші три етапи пройдуть у Шотландії, Англії та Уельсі. Жіночий Тур де Франс також стартує з Британії у 2027 році.
У Великій Британії п'ятеро людей отруїлися після вживання шоколадного десерту. Влада підозрює муси та морозиво компанії Cool Delight Desserts, три людини померли.
Токсикологічний звіт виявив високий рівень алкоголю та наркотиків у крові Ліама Пейна. За кілька годин до смерті співак зустрічався з двома повіями у готельному номері.
Гасперіні розкритикував Лукмана за нереалізований пенальті в матчі з "Брюгге", який призвів до вильоту з Ліги чемпіонів. Гравець емоційно відреагував на критику тренера в соцмережах.
Вчені дослідили сотні людських кісток, знайдених у річці Темзі, які датуються періодом від 4000 р. до н.е. до 1800 р. н.е. Більшість останків відноситься до бронзового та залізного віків, що може свідчити про ритуальні практики чи насильницькі конфлікти.
Молодіжна збірна України потрапила до групи H кваліфікації Євро-2027 (U-21). Суперниками стали Хорватія, Угорщина, Туреччина та Литва.
Мелані Чісхолм в інтерв'ю Apple Music 1 висловила надію на возз'єднання Spice Girls для святкування 30-річчя "Wannabe". Співачка також розповіла про роботу над новим сольним альбомом.
Ілон Маск опублікував карту з новою назвою протоки між Англією та Францією - "Канал Джорджа Вашингтона". Пропозиція викликала обурення серед користувачів та європейських політиків.
18-річний Аксель Рудакубана засуджений до 52 років ув'язнення за вбивство трьох дівчат віком 6-9 років у Саутпорті. Злочинець, одержимий насильством, також визнаний винним у виробництві рицину та володінні посібником Аль-Каїди.
Ерлінг Голанд продовжив контракт з "Манчестер Сіті" до 2034 року. За новою угодою норвежець отримуватиме 500 тисяч фунтів на тиждень, що зробить його найоплачуванішим гравцем АПЛ.
Зірка театру і кіно, дружина Лоуренса Олів'є померла у віці 95 років у своєму будинку в Сассексі. Володарка двох "Золотих глобусів" та номінантка на "Оскар" мала 70-річну кар'єру в мистецтві.
Девід та Вікторія Бекхем відвідали паб The Chequers в Оксфордширі, де зустріли Джеральда Купера. Зіркова пара обрала невимушений стиль для обіду у затишному закладі поблизу їхнього маєтку.
БЕБ викрила схему ухилення від податків групою компаній холдингу GNT Group при перевалці пшениці. На зерновому терміналі "Олімпекс" тривають обшуки, представники компаній активно протидіють слідчим.
Канадський музикант Ніл Янг підтвердив участь як хедлайнер на фестивалі Glastonbury 2025 після попередньої відмови. Артист спростував свої побоювання щодо "корпоративного контролю" BBC над фестивалем.
Сильні снігопади та крижаний дощ паралізували транспортну систему Англії та Уельсу. Закрито аеропорти Манчестера і Ліверпуля, температура впала до -11°C, очікується до 40 см снігу.
Вейн Руні покинув посаду головного тренера Плімут Аргайл за взаємною згодою після 7 місяців роботи. Під його керівництвом команда здобула лише 4 перемоги у 23 матчах чемпіонату.
Стівен Фрай отримав лицарське звання за благодійну діяльність у сфері психічного здоров'я. Кері Малліган та Сара Ланкашир стали командорами Британської імперії за внесок у драматичне мистецтво.
Захисник збірної України та "Борнмута" Ілля Забарний став "Гравцем року" за версією УАФ. У голосуванні він набрав 58% голосів, випередивши Трубіна (23,5%) та Мудрика (18,5%).
IFFHS визнала Родрі найкращим футболістом світу 2024 року, набравши 191 бал у голосуванні. Іспанський півзахисник "Манчестер Сіті" випередив Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема.
Збірна України потрапила до групи D з Францією/Хорватією, Ісландією та Азербайджаном у відборі на ЧС-2026. Під час жеребкування ФІФА продемонструвала карту України без Криму.
Військові терористичної країни у стані алкогольного сп'яніння займаються мародерством під час підготовки до евакуації з баз у Сирії. Щодня здійснюється 4-5 авіарейсів для вивезення техніки, також задіяні кораблі через порт Тартус.
FIFPro представила символічну збірну 2024 року, до якої увійшли 6 гравців "Реалу" та 5 гравців "Манчестер Сіті". Вперше з 2007 року до складу не потрапили Мессі та Роналду.
Молодіжна збірна України потрапила до групи D на Євро-2025, де зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією. Перший матч команда проведе 12 червня проти Данії у Пряшеві.
Парламент Великої Британії підтримав законопроєкт про евтаназію для невиліковно хворих: 330 голосів "за" проти 275. Документ передбачає можливість асистованого вмирання для повнолітніх пацієнтів з терміном життя до 6 місяців.
В Корнуоллі тестують роботів-собак з гамма-детекторами для оцінки якості ґрунту на фермах. Пристрої вартістю 25 000 фунтів можуть працювати на складній місцевості зі швидкістю до 5 м/с.