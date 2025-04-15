російські військові в Сирії: займаються мародерством та готуються до евакуації

Військові терористичної країни у стані алкогольного сп'яніння займаються мародерством під час підготовки до евакуації з баз у Сирії. Щодня здійснюється 4-5 авіарейсів для вивезення техніки, також задіяні кораблі через порт Тартус.