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"Найсумніший день у кар'єрі": Мессі зіграв останній матч за збірну Аргентини

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Ліонель Мессі зіграв останній матч за Аргентину, забив гол і віддав дві результативні передачі у перемозі над Беніном 3:0. Він попрощався зі збірною після 21 року кар’єри.

"Найсумніший день у кар'єрі": Мессі зіграв останній матч за збірну Аргентини

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі назвав те, що він йде з міжнародного футболу, "найсумнішим днем ​​у моїй кар'єрі". Про це він сказав у вівторок, 6 жовтня, після свого останнього матчу за Аргентину, який завершився перемогою над Беніном з рахунком 3:0, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Мессі, який забив гол і віддав дві результативні передачі у переможному матчі на стадіоні "Монументаль", вийшов на поле після перемоги, щоб висловити подяку вболівальникам та товаришам по команді, згадуючи свою 21-річну кар'єру в збірній Аргентини.

"Для мене було величезною гордістю захищати цю футболку понад 20 років", – сказав Мессі стадіону.

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"Навіть у найгірші моменти, які ми пережили, і які я мав, я ніколи не припиняв боротися, ніколи не припиняв бути тут", - додав він.

"Більше не приходити буде дуже боляче. Клянусь, я хотів би грати все своє життя, бо грати за збірну Аргентини – це найпрекрасніше, що може з тобою трапитися", - вказав він.

Мессі сказав, що повернення на "Монументаль", де Аргентина зіграла свій перший матч після перемоги на Чемпіонаті світу 2022 року, було гірко-солодким.

"Зараз я тут у найсумніший день моєї кар'єри, день, коли я маю попрощатися з національною збірною, попрощатися з усіма вами. Але тепер я буду на тому боці (з уболівальниками), підтримувати всіх хлопців, кожного, хто приходить. Завжди у єдності", – сказав він.

Мессі, однак, сказав, що, попри смуток, він не шкодує про час, коли йде зі збірної, посилаючись на труднощі кампанії Аргентини на цьогорічному Чемпіонаті світу, де південноамериканці пробилися до фіналу, але програли Іспанії.

Мессі сказав, що емоційні американські гірки того турніру, які включали поразку 2:1 від запеклих суперників Англії у півфіналі, дали про себе знати.

"Хоча я хочу бути тут усе своє життя, я відчуваю, що це саме той момент. Минулий чемпіонат світу був занадто складним, усе, що мені довелося пережити", – сказав Мессі.

"У нас була мрія здійснити мою мрію та мрію всієї країни – знову стати чемпіонами світу. На минулому чемпіонаті світу ми були дуже близькі, і реальність така, що нічого дивного не сталося, як кажуть люди. Матч проти Англії сильно вплинув на нас фізично, та й емоційно – дуже сильно. Ми приїхали з достатньою кількістю сил, ми боролися, як завжди, з цією футболкою, з усіма товаришами по команді, з якими я мав бути та з якими міг ділитися моментами, не лише з ними, але й з тими, хто був поруч у той час, коли нам вдалося перемогти. Ми були дуже близькі", - вказав він.

Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії07.10.26, 04:53 • 18438 переглядiв

Юлія Шрамко

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