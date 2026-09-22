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Мессі показав особливу футболку на свій останній матч за збірну Аргентини

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Ліонель Мессі продемонстрував футболку із "травневим сонцем" та прізвищем і номером, написаних позолоченими літерами. Прощальний матч відбудеться 6 жовтня проти Беніну.

Мессі показав особливу футболку на свій останній матч за збірну Аргентини

Аргентинський форвард Ліонель Мессі показав футболку, в якій планує провести свій останній матч за збірну Аргентини, який стане останнім у складі "Albiceleste", передає УНН з посиланням на пост Мессі у Instagram. 

"Останній матч… Футболка на все життя", - написав Мессі.

Мессі продемонстрував особливий дизайн футболки для прощального матчу. Прізвище та десятий номер аргентинця виконані золотим кольором, а на спині футболки зображено "травневе сонце" - один із національних символів Аргентини.

Мессі, який оголосив про завершення кар’єри у збірній, планує провести свій останній матч 6 жовтня проти збірної Беніну. 

Мессі оголосив, що залишає збірну Аргентини31.08.26, 18:33 • 3215 переглядiв

Павло Башинський

Спорт
Аргентина