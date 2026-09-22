Мессі показав особливу футболку на свій останній матч за збірну Аргентини

Аргентинський форвард Ліонель Мессі показав футболку, в якій планує провести свій останній матч за збірну Аргентини, який стане останнім у складі "Albiceleste", передає УНН з посиланням на пост Мессі у Instagram.

"Останній матч… Футболка на все життя", - написав Мессі.

Мессі продемонстрував особливий дизайн футболки для прощального матчу. Прізвище та десятий номер аргентинця виконані золотим кольором, а на спині футболки зображено "травневе сонце" - один із національних символів Аргентини.

Мессі, який оголосив про завершення кар’єри у збірній, планує провести свій останній матч 6 жовтня проти збірної Беніну.

Мессі оголосив, що залишає збірну Аргентини