Мессі показав особливу футболку на свій останній матч за збірну Аргентини
Київ • УНН
Ліонель Мессі продемонстрував футболку із "травневим сонцем" та прізвищем і номером, написаних позолоченими літерами. Прощальний матч відбудеться 6 жовтня проти Беніну.
Аргентинський форвард Ліонель Мессі показав футболку, в якій планує провести свій останній матч за збірну Аргентини, який стане останнім у складі "Albiceleste", передає УНН з посиланням на пост Мессі у Instagram.
"Останній матч… Футболка на все життя", - написав Мессі.
Мессі продемонстрував особливий дизайн футболки для прощального матчу. Прізвище та десятий номер аргентинця виконані золотим кольором, а на спині футболки зображено "травневе сонце" - один із національних символів Аргентини.
Мессі, який оголосив про завершення кар’єри у збірній, планує провести свій останній матч 6 жовтня проти збірної Беніну.
Мессі оголосив, що залишає збірну Аргентини31.08.26, 18:33 • 3215 переглядiв