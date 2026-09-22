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Золото зросло до $4360 за унцію після падіння нафти більш ніж на 9% за чотири дні

Київ • УНН

 • 3574 перегляди

Золото подорожчало до $4361,89 за унцію після падіння нафти більш ніж на 9% за чотири сесії. Срібло також зросло.

Золото зросло до $4360 за унцію після падіння нафти більш ніж на 9% за чотири дні

Золото подорожчало до близько $4360 за унцію на тлі різкого зниження цін на нафту, яке послабило побоювання щодо інфляції та ймовірності подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою США. Нафта втратила понад 9% за попередні 4 торговельні сесії, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна золота зросла на 0,4% – до $4361,89 за унцію. Напередодні дорогоцінний метал продемонстрував найбільше падіння за тиждень, однак згодом відновив зростання.

Нафта у вівторок стабілізувалася після падіння більш ніж на 9% за 4 дні. Ціни знижувалися через послаблення побоювань щодо постачання з Близького Сходу та відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни між США та Іраном.

Падіння нафти підтримало золото

Дешевша нафта зменшує інфляційний тиск, а отже, і необхідність подальшого підвищення процентних ставок ФРС. Нижчі ставки зазвичай сприятливі для золота.

Біткоїн підскочив до 8-місячного максимуму, перевищивши $85 00021.09.26, 14:25 • 6632 перегляди

Минулого тижня Федеральна резервна система вперше за 3 роки підвищила ставку. Водночас представники ФРС продовжують сигналізувати, що для повернення інфляції до цільового рівня можуть знадобитися додаткові підвищення.

Інтерес інвесторів до золота залишається високим: у вересні біржові фонди, забезпечені золотом, залучили близько 50 тонн металу. Це стало третім місяцем поспіль із чистим припливом.

Срібло також подорожчало на 0,8% – до $66,56 за унцію, тоді як платина та паладій показали незначне зростання.

росія запустила останнє велике родовище нафти із запасами близько 51 млрд барелів22.09.26, 01:37 • 1792 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітФінанси
Золото
Федеральна резервна система
Bloomberg
Сполучені Штати Америки
Іран