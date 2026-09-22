Мег Раян вперше за понад 8 років з'явилася на публіці зі своїм знаменитим сином

Американська акторка Мег Раян та її син, зірка серіалу "Хлопаки" Джек Квейд, вперше за понад 8 років разом з'явилися на публічному заході. Вони відвідали відкриття Lucas Museum of Narrative Art у Лос-Анджелесі, повідомляє E! News, пише УНН.

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64-річна Раян та 34-річний Квейд разом позували фотографам на заході 19 вересня. Акторка прийшла у чорній сукні, а її син обрав темно-сірий костюм із білою сорочкою.

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Востаннє мати й син разом з'являлися на публічному заході ще у грудні 2017 року, коли відвідали матч "Нью-Йорк Нікс".

Син двох голлівудських зірок

Джек Квейд – син Мег Раян та актора Денніса Квейда. Найбільшу популярність він здобув завдяки ролі Г'юї Кемпбелла у серіалі "Хлопаки".

У квітні 2026 року Квейд одружився зі своєю колегою по серіалу Клаудією Думіт. Мег Раян раніше публічно захищала сина від тверджень, що його кар'єра є результатом відомих батьків, наголошуючи на його таланті та працелюбності.

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