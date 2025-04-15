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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24229 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150222 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135542 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132044 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132690 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195330 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77351 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164464 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116520 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Пропонується продовжити їх з 9 травня 2025 року на 90 діб.

Війна • 07:31 • 24185 перегляди

"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"

Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.

Новини Світу • 07:27 • 3994 перегляди

Єрмак звернувся до G7: російський терор не зупинити словами - потрібні санкції, тиск і зброя

Андрій Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на росію через нещодавні удари по Сумах і Кривому Рогу. Він наголосив на необхідності посилення санкцій та оборонної допомоги Україні.

Війна • 14 квітня, 21:02 • 2816 перегляди

Фіцо ухилився від засудження удару рф по Сумах

Прем'єр Словаччини Фіцо не засудив атаку рф по Сумах, що забрала життя понад 30 людей, включно з дітьми. Він заявив про брак інформації, попри засудження теракту іншими лідерами.

Війна • 14 квітня, 20:18 • 3646 перегляди

путін прагне війни, пропагандисти рф готують аудиторію до "провалу" переговорів - Зеленський

Зеленський заявив, що путін зосереджений на продовженні війни, а пропагандисти готують росіян до "неефективності" переговорів. Він наголосив на необхідності сильного тиску на рф.

Війна • 14 квітня, 19:54 • 3418 перегляди

Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.

Політика • 14 квітня, 19:46 • 2338 перегляди

Цього тижня: Зеленський анонсував зустрічі щодо безпекового контингенту

Володимир Зеленський повідомив про підготовку з партнерами безпекового контингенту, який підтримуватиме мир після війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього контингенту.

Війна • 14 квітня, 18:41 • 5398 перегляди

Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи

Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили формування корпусної системи в Збройних Силах України. Також йшлося про комплектацію бригад та забезпечення їх необхідним.

Війна • 14 квітня, 18:16 • 8828 перегляди

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% онлайн. Також, чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ, можуть розраховувати на закриття попередніх проваджень.

Війна • 14 квітня, 18:02 • 9604 перегляди

Полонений громадянин Китаю заявив, що український командир врятував його від смерті після хіматаки

Китайський військовополонений розповів, як український командир врятував його від російського обстрілу та хімічної зброї. Він був вражений людяністю ЗСУ.

Війна • 14 квітня, 17:42 • 18742 перегляди

Трамп підтвердив, що встановив дедлайн путіну щодо завершення війни, але терміни не назвав

Дональд Трамп заявив, що дав володимиру путіну дедлайн для завершення війни в Україні, не назвавши термінів. Він звинуватив Байдена і Зеленського у війні.

Війна • 14 квітня, 17:27 • 10773 перегляди

Зеленський мав зупинити війну, а путін - ніколи не починати: Трамп заявив, що "винні всі"

Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".

Війна • 14 квітня, 16:55 • 10579 перегляди
Ексклюзив

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Голова комітету ВР Данило Гетманцев намагається прискорити ухвалення законопроєкту щодо Фонду гарантування вкладів, представляючи це як вимогу МВФ. Ініціатива може обмежити права вкладників та поставити під загрозу зобов'язання України.

Економіка • 14 квітня, 16:00 • 150081 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.

Політика • 14 квітня, 14:54 • 24003 перегляди

У Сумах ракетний удар рф забрав уже 35 життів, серед загиблих двоє дітей - прокуратура

13 квітня 2025 року внаслідок ракетної атаки на Суми загинуло 35 людей, зокрема 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. 117 осіб поранено, серед них 15 дітей, 38 людей у лікарні.

Війна • 14 квітня, 13:16 • 6964 перегляди

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня

Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.

Політика • 14 квітня, 12:25 • 7466 перегляди
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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

ДБР перевіряє законність встановлення інвалідності працівникам держ- та правоохоронних органів. Під підозрою понад 2600 випадків, ініційовано перевірку достовірності діагнозів.

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росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

Війна • 14 квітня, 10:59 • 6450 перегляди

Україна передала США всі пропозиції щодо угоди про корисні копалини - Стефанішина

Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.

Економіка • 14 квітня, 10:31 • 4296 перегляди

Зеленський пояснив, чому не працює припинення вогню з боку рф

Президент України пояснив, чому не працює припинення вогню з боку росії. Він наголосив, що путін ніколи не хотів закінчувати війну та закликав США до сильніших кроків впливу на рф.

Війна • 14 квітня, 08:57 • 5062 перегляди

Зеленський: Україна готова купити системи Patriot, щоб захистити свої міста

Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.

Війна • 14 квітня, 07:47 • 6988 перегляди

ЄС сьогодні обговорить оновлений план Каллас щодо військової допомоги Україні після тижнів затримки

Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.

Війна • 14 квітня, 07:45 • 5622 перегляди

Зеленський переконаний у дипломатичному вирішенні війни та пояснив чому

Зеленський заявив, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, оскільки путін не може окупувати всю Україну, а в України не вистачає сил на повну деокупацію. Україна не визнає окуповані території російськими.

Війна • 14 квітня, 07:04 • 5190 перегляди

"Перед будь-якими планами щодо переговорів": Зеленський запросив Трампа в Україну

Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну, щоб особисто побачити наслідки війни. Він підкреслив важливість цього візиту перед будь-якими рішеннями чи переговорами.

Війна • 14 квітня, 05:19 • 3478 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".

Війна • 14 квітня, 04:06 • 3898 перегляди

Тактика військового керівництва рф призведе до уповільнення її просування - ISW

Військове командування рф використовує тактику "тисячі порізів" проти України, що призводить до значних втрат живої сили та техніки. Аналітики прогнозують, що це сповільнить наступ рф.

Війна • 14 квітня, 03:06 • 4810 перегляди

Зеленський: без рішучих дій війна може вийти за межі України

Президент України наголосив, що війна з рф не є локальним конфліктом, а загрожує всьому світу. Він закликав США підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

Війна • 14 квітня, 01:08 • 3926 перегляди

США висловлюють найглибші співчуття: Рубіо назвав ракетний обстріл Сум "трагічним нагадуванням"

Держсекретар США Марко Рубіо висловив співчуття українцям через ракетний удар по Сумах, наголосивши на важливості досягнення міцного миру. Внаслідок атаки загинули 34 людини.

Війна • 13 квітня, 18:18 • 4076 перегляди

Зеленський різко осудив удар рф по Сумах у Вербну неділю: "абсолютно відбита сволота"

Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.

Політика • 13 квітня, 17:41 • 4380 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Війна • 13 квітня, 15:31 • 8986 перегляди