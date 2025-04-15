Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Пропонується продовжити їх з 9 травня 2025 року на 90 діб.
Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.
Андрій Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на росію через нещодавні удари по Сумах і Кривому Рогу. Він наголосив на необхідності посилення санкцій та оборонної допомоги Україні.
Прем'єр Словаччини Фіцо не засудив атаку рф по Сумах, що забрала життя понад 30 людей, включно з дітьми. Він заявив про брак інформації, попри засудження теракту іншими лідерами.
Зеленський заявив, що путін зосереджений на продовженні війни, а пропагандисти готують росіян до "неефективності" переговорів. Він наголосив на необхідності сильного тиску на рф.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.
Володимир Зеленський повідомив про підготовку з партнерами безпекового контингенту, який підтримуватиме мир після війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо цього контингенту.
Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили формування корпусної системи в Збройних Силах України. Також йшлося про комплектацію бригад та забезпечення їх необхідним.
Військовозобов'язані зможуть сплатити штраф від ТЦК зі знижкою 50% онлайн. Також, чоловіки, які добровільно йдуть на службу у ЗСУ, можуть розраховувати на закриття попередніх проваджень.
Китайський військовополонений розповів, як український командир врятував його від російського обстрілу та хімічної зброї. Він був вражений людяністю ЗСУ.
Дональд Трамп заявив, що дав володимиру путіну дедлайн для завершення війни в Україні, не назвавши термінів. Він звинуватив Байдена і Зеленського у війні.
Дональд Трамп заявив, що путін почав війну, але звинувачує в цьому також Зеленського і Байдена. Трамп вважає, що війну можна було зупинити, і називає її "війною Байдена".
Голова комітету ВР Данило Гетманцев намагається прискорити ухвалення законопроєкту щодо Фонду гарантування вкладів, представляючи це як вимогу МВФ. Ініціатива може обмежити права вкладників та поставити під загрозу зобов'язання України.
Президент США Трамп заявив, що війна між росією та Україною – це війна Байдена. Він додав, що якби він був президентом, війни б не було, і робить все, щоб зупинити конфлікт.
13 квітня 2025 року внаслідок ракетної атаки на Суми загинуло 35 людей, зокрема 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. 117 осіб поранено, серед них 15 дітей, 38 людей у лікарні.
Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.
ДБР перевіряє законність встановлення інвалідності працівникам держ- та правоохоронних органів. Під підозрою понад 2600 випадків, ініційовано перевірку достовірності діагнозів.
Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
Українська делегація передала США пропозиції щодо угоди про корисні копалини. Сторони обговорили важливі домовленості та продовжать переговори.
Президент України пояснив, чому не працює припинення вогню з боку росії. Він наголосив, що путін ніколи не хотів закінчувати війну та закликав США до сильніших кроків впливу на рф.
Україна готова придбати 10 систем Patriot за 15 млрд доларів, щоб захистити цивільне населення від російських обстрілів. Зеленський заявив, що європейські партнери готові фінансово долучитися до угоди.
Міністри ЄС прагнуть надати Україні 2 млн артснарядів на 5 млрд євро. Угорщина залишається головною перешкодою для військової допомоги.
Зеленський заявив, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, оскільки путін не може окупувати всю Україну, а в України не вистачає сил на повну деокупацію. Україна не визнає окуповані території російськими.
Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну, щоб особисто побачити наслідки війни. Він підкреслив важливість цього візиту перед будь-якими рішеннями чи переговорами.
В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".
Військове командування рф використовує тактику "тисячі порізів" проти України, що призводить до значних втрат живої сили та техніки. Аналітики прогнозують, що це сповільнить наступ рф.
Президент України наголосив, що війна з рф не є локальним конфліктом, а загрожує всьому світу. Він закликав США підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
Держсекретар США Марко Рубіо висловив співчуття українцям через ракетний удар по Сумах, наголосивши на важливості досягнення міцного миру. Внаслідок атаки загинули 34 людини.
Президент України різко засудив російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а 117 отримали поранення. Удар балістичними ракетами прийшовся по центру міста у Вербну неділю.
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.