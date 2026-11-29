Україна готова припинити вогонь по нинішній лінії фронту та перейти до переговорів. Про це в інтерв’ю Al Jazeera заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

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Ми готові до таких кроків - залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що путін не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії - зазначив глава держави.

Нагадаємо

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер спричинив хвилю обурення серед українських та європейських політиків після того, як назвав володимира путіна "гросмейстером політики", а війну росії проти України представив як опосередковане протистояння москви та Європи. Деякі законодавці вже закликають усунути зятя Дональда Трампа від мирних переговорів.