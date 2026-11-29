Україна готова зупинити вогонь на поточній лінії фронту - Зеленський
Київ • УНН
Україна готова припинити вогонь на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатії, заявив Володимир Зеленський. Це стане компромісом.
Україна готова припинити вогонь по нинішній лінії фронту та перейти до переговорів. Про це в інтерв’ю Al Jazeera заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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Ми готові до таких кроків - залишатися і зупинитися там, де ми стоїмо. Ми говоримо про припинення вогню на лінії зіткнення. Чи є це компромісом? Звісно, дуже великим компромісом. Ми розуміємо, що путін не хоче йти з нашої землі. Саме тому ми говоримо: добре, зупинімося тут і перейдімо до дипломатії
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Спецпосланник президента США Джаред Кушнер спричинив хвилю обурення серед українських та європейських політиків після того, як назвав володимира путіна "гросмейстером політики", а війну росії проти України представив як опосередковане протистояння москви та Європи. Деякі законодавці вже закликають усунути зятя Дональда Трампа від мирних переговорів.