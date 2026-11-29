Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта и перейти к переговорам. Об этом в интервью Al Jazeera заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

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Мы готовы к таким шагам - оставаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что путин не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, давайте остановимся здесь и перейдем к дипломатии - отметил глава государства.

Напомним

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер вызвал волну возмущения среди украинских и европейских политиков после того, как назвал владимира путина "гроссмейстером политики", а войну россии против Украины представил как опосредованное противостояние москвы и Европы. Некоторые законодатели уже призывают отстранить зятя Дональда Трампа от мирных переговоров.