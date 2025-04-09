Вашингтон Пост

Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
В Голливуде координаторы интимных сцен вызывают споры. Некоторые актеры, как Гвинет Пэлтроу, отказываются от их услуг, считая, что они мешают творческому процессу.
Иранские силы завербовали наркоторговца для убийства раввина Шнеора Сегала в Азербайджане за 200 тыс. долларов. Покушение сорвано, преступники арестованы.
Адаптивная глубокая стимуляция мозга с использованием ИИ значительно уменьшила двигательные симптомы болезни Паркинсона. Новый метод персонализирует терапию на основе активности мозга пациента в режиме реального времени.
Белый дом готовит оценку стоимости установления контроля над Гренландией, включая расходы на госуслуги и доходы от ресурсов. Рассматривается более выгодная сделка для Гренландии, чем от Дании.
Члены Совета нацбезопасности Трампа, включая Майка Волца, вели государственные дела через личные аккаунты Gmail. Волц обсуждал чувствительные темы с чиновниками других ведомств, которые использовали правительственные аккаунты.
Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.
путин предлагает Трампу долю в арктических ископаемых, включая газ и редкоземы. Для россии это шанс получить технологии и обойти санкции.
Администрация Трампа уволила от 200 до 300 сотрудников Института мира США. Это произошло после назначения представителя Илона Маска на должность президента Института.
Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.
Новое соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной вызвало беспокойство у украинских чиновников. Соглашение предоставляет США контроль над инвестициями и прибылью от ресурсов.
В Европе растет беспокойство по поводу способности поддерживать миротворческую миссию в Украине без помощи США. Британия готова предоставить военных, но долгосрочная поддержка под сомнением.
Израильские войска планируют новую наземную кампанию в Газе с возможной оккупацией. Решение зависит от переговоров о перемирии и может включать усиленный контроль и эвакуацию гражданских.
Российские и украинские переговорщики встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня, но личной встречи не будет. Обсудят прекращение огня на море и защиту инфраструктуры.
В США изучают рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди. Они показывают, как ЦРУ следило за Ли Харви Освальдом до убийства, но полностью не раскрывают тайну.
Министр обороны США приказал направить дополнительные войска и бронемашины Stryker на южную границу. Среди военных будут специалисты по инженерии, разведке и связям с общественностью.
У Трампа рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине после спора в Белом доме. Решение может повлиять на миллиарды долларов в виде радаров, транспорта и боеприпасов.
Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.
По прогнозам, население Украины может сократиться до 25 миллионов человек к 2050 году. Сейчас в стране проживает около 36 миллионов, что на 5 миллионов меньше, чем до начала войны.
Президент Украины отказался подписывать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов из-за отсутствия гарантий безопасности. Зеленский отметил важность четких гарантий безопасности в будущем соглашении.
Дональд Трамп заявил, что The Washington Post и The New York Times пытаются "разлучить" его с Илоном Маском. Президент США считает, что медиа "плохие в этом" и продолжает делать "замечательные вещи" несмотря на негативную рекламу.
Президент Украины не подписал соглашение с США о передаче 50% будущих минеральных ресурсов страны. Зеленский заявил, что документ не отвечает интересам суверенной Украины и не содержит конкретных гарантий безопасности.
Администрация Трампа предложила Украине передать США 50% собственности на редкоземельные минералы в обмен на военную помощь. Зеленский отказался подписывать документ, заявив о необходимости его изучения.
Делегация Конгресса США в Мюнхене предложила Зеленскому подписать документ о передаче 50% будущих минеральных ресурсов Украины. Президент Украины вежливо отказался от предложения.
Новый фильм Marvel с Энтони Макки в главной роли получил смешанные отзывы критиков. Одни хвалят экшн и актерскую игру, другие указывают на недостаток эмоциональной глубины.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф посетил москву для освобождения американского учителя Марка Фогеля. Во время визита Уиткофф, давний друг Трампа, имел 3,5-часовую встречу с Путиным.
Джей Ди Вэнс совершит свой первый зарубежный визит во Францию и Германию. Он примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже и Мюнхенской конференции по безопасности.
В Овальном кабинете снова появилась специальная кнопка для вызова диетической Coca-Cola, которую использовал Трамп. Журналисты получили эксклюзивный доступ к обновленному рабочему пространству президента.
Разведслужбы США и Европы считают, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море произошло из-за несчастных случаев. Доказательства указывают на неопытность экипажей судов, а не на диверсию россии.
Россия вербует индийцев в свою армию под видом трудоустройства и образования. Около 100 граждан Индии воюют на стороне РФ, 10 из них уже погибли.