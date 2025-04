Вашингтон Пост

Трамп и Маск обвиняют американские СМИ в попытках их поссорить

Дональд Трамп заявил, что The Washington Post и The New York Times пытаются "разлучить" его с Илоном Маском. Президент США считает, что медиа "плохие в этом" и продолжает делать "замечательные вещи" несмотря на негативную рекламу.