Вашингтон Пост

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29212 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 43963 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 49438 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55626 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67820 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56771 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55946 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119930 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81918 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226457 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88071 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20885 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17754 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16550 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 18140 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 88116 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119930 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226457 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403453 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395855 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 11074 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

9 апреля, 15:26 • 16579 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17787 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20914 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75221 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Продукты

Вашингтон Пост

Новости по теме

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.

Новости Мира • 8 апреля, 18:49 • 8826 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

В Голливуде координаторы интимных сцен вызывают споры. Некоторые актеры, как Гвинет Пэлтроу, отказываются от их услуг, считая, что они мешают творческому процессу.

УНН Lite • 7 апреля, 13:18 • 65872 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

Иранские силы завербовали наркоторговца для убийства раввина Шнеора Сегала в Азербайджане за 200 тыс. долларов. Покушение сорвано, преступники арестованы.

Новости Мира • 5 апреля, 16:27 • 17058 просмотра

Лечение болезни Паркинсона с помощью ИИ: ученые предложили обновленный метод

Адаптивная глубокая стимуляция мозга с использованием ИИ значительно уменьшила двигательные симптомы болезни Паркинсона. Новый метод персонализирует терапию на основе активности мозга пациента в режиме реального времени.

Здоровье • 3 апреля, 13:17 • 11012 просмотра

Белый дом проводит оценку возможных затрат в случае покупки Гренландии – The Washington Post

Белый дом готовит оценку стоимости установления контроля над Гренландией, включая расходы на госуслуги и доходы от ресурсов. Рассматривается более выгодная сделка для Гренландии, чем от Дании.

Новости Мира • 2 апреля, 09:37 • 16640 просмотра

Советник Трампа использовал Gmail для обсуждения военных вопросов – WP

Члены Совета нацбезопасности Трампа, включая Майка Волца, вели государственные дела через личные аккаунты Gmail. Волц обсуждал чувствительные темы с чиновниками других ведомств, которые использовали правительственные аккаунты.

политика • 1 апреля, 21:02 • 10503 просмотра

Китай начал военные учения возле Тайваня

Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.

Новости Мира • 1 апреля, 00:35 • 12612 просмотра

Чем российская Арктика так соблазнила Трампа: журналисты WP выяснили детали

путин предлагает Трампу долю в арктических ископаемых, включая газ и редкоземы. Для россии это шанс получить технологии и обойти санкции.

Новости Мира • 31 марта, 08:54 • 34591 просмотра

WP: администрация Трампа уволила сотни сотрудников Института мира США

Администрация Трампа уволила от 200 до 300 сотрудников Института мира США. Это произошло после назначения представителя Илона Маска на должность президента Института.

Новости Мира • 30 марта, 04:50 • 27482 просмотра

Китай и Тайвань становятся главным приоритетом: Пентагон меняет военную стратегию

Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.

политика • 30 марта, 02:37 • 116081 просмотра

Новое соглашение США и Украины: что говорят о нем чиновники с обеих сторон Атлантики и стоит ли беспокоиться украинцам

Новое соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной вызвало беспокойство у украинских чиновников. Соглашение предоставляет США контроль над инвестициями и прибылью от ресурсов.

Экономика • 29 марта, 14:28 • 732496 просмотра

Миротворческая миссия в Украине: европейцы не уверены в своих силах без поддержки США - WP

В Европе растет беспокойство по поводу способности поддерживать миротворческую миссию в Украине без помощи США. Британия готова предоставить военных, но долгосрочная поддержка под сомнением.

Война • 25 марта, 10:46 • 23619 просмотра

WP: Израиль рассматривает возможность военной оккупации Газы на несколько месяцев

Израильские войска планируют новую наземную кампанию в Газе с возможной оккупацией. Решение зависит от переговоров о перемирии и может включать усиленный контроль и эвакуацию гражданских.

Новости Мира • 23 марта, 18:16 • 111136 просмотра

Без встреч лицом к лицу: СМИ узнали, как пройдут "косвенные переговоры" Украины и рф

Российские и украинские переговорщики встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня, но личной встречи не будет. Обсудят прекращение огня на море и защиту инфраструктуры.

Война • 22 марта, 16:18 • 199981 просмотра

Обнародование документов по убийству Кеннеди – четыре основных вывода

В США изучают рассекреченные документы об убийстве Джона Кеннеди. Они показывают, как ЦРУ следило за Ли Харви Освальдом до убийства, но полностью не раскрывают тайну.

Новости Мира • 20 марта, 15:29 • 317318 просмотра

США отправляет 3 тыс. военных и бронетехнику на границу с Мексикой

Министр обороны США приказал направить дополнительные войска и бронемашины Stryker на южную границу. Среди военных будут специалисты по инженерии, разведке и связям с общественностью.

Новости Мира • 1 марта, 18:55 • 41003 просмотра

Трамп может прекратить всю военную помощь Украине - The Washington Post

У Трампа рассматривают возможность прекращения военной помощи Украине после спора в Белом доме. Решение может повлиять на миллиарды долларов в виде радаров, транспорта и боеприпасов.

политика • 28 февраля, 22:20 • 44186 просмотра

Blue Origin готовит исторический полет: кто войдет в первый женский экипаж за 62 года

Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.

Новости Мира • 27 февраля, 20:03 • 26102 просмотра

К 2050 году население Украины может сократиться до 25 миллионов человек - WP

По прогнозам, население Украины может сократиться до 25 миллионов человек к 2050 году. Сейчас в стране проживает около 36 миллионов, что на 5 миллионов меньше, чем до начала войны.

Общество • 27 февраля, 08:57 • 25750 просмотра

Зеленский о соглашении по редкоземельным металлам США: должны быть гарантии безопасности

Президент Украины отказался подписывать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов из-за отсутствия гарантий безопасности. Зеленский отметил важность четких гарантий безопасности в будущем соглашении.

Экономика • 17 февраля, 13:12 • 27976 просмотра

Трамп и Маск обвиняют американские СМИ в попытках их поссорить

Дональд Трамп заявил, что The Washington Post и The New York Times пытаются "разлучить" его с Илоном Маском. Президент США считает, что медиа "плохие в этом" и продолжает делать "замечательные вещи" несмотря на негативную рекламу.

Новости Мира • 16 февраля, 06:49 • 39017 просмотра

Президент объяснил, почему не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам

Президент Украины не подписал соглашение с США о передаче 50% будущих минеральных ресурсов страны. Зеленский заявил, что документ не отвечает интересам суверенной Украины и не содержит конкретных гарантий безопасности.

Экономика • 15 февраля, 17:59 • 37986 просмотра

СМИ узнали детали американского предложения Украине отдать 50% редкоземов: что предложили США взамен

Администрация Трампа предложила Украине передать США 50% собственности на редкоземельные минералы в обмен на военную помощь. Зеленский отказался подписывать документ, заявив о необходимости его изучения.

Экономика • 15 февраля, 08:35 • 55994 просмотра

Зеленский отказался подписать документ о передаче США 50% украинских минеральных ресурсов - WP

Делегация Конгресса США в Мюнхене предложила Зеленскому подписать документ о передаче 50% будущих минеральных ресурсов Украины. Президент Украины вежливо отказался от предложения.

Экономика • 14 февраля, 19:02 • 125716 просмотра

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Новый фильм Marvel с Энтони Макки в главной роли получил смешанные отзывы критиков. Одни хвалят экшн и актерскую игру, другие указывают на недостаток эмоциональной глубины.

УНН Lite • 12 февраля, 08:46 • 150041 просмотра

Спецпосланник Трампа Уиткофф, вероятно, провел тайную 3-часовую встречу с Путиным в москве - СМИ

Спецпредставитель США Стив Уиткофф посетил москву для освобождения американского учителя Марка Фогеля. Во время визита Уиткофф, давний друг Трампа, имел 3,5-часовую встречу с Путиным.

политика • 12 февраля, 08:33 • 41651 просмотра

Вице-президент США Вэнс совершит свои первые зарубежные поездки в Европу: куда направится

Джей Ди Вэнс совершит свой первый зарубежный визит во Францию и Германию. Он примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Париже и Мюнхенской конференции по безопасности.

Новости Мира • 4 февраля, 10:59 • 25930 просмотра

Трамп вернул кнопку вызова диетической Coca-Cola в Овальный кабинет Белого дома

В Овальном кабинете снова появилась специальная кнопка для вызова диетической Coca-Cola, которую использовал Трамп. Журналисты получили эксклюзивный доступ к обновленному рабочему пространству президента.

Новости Мира • 21 января, 09:43 • 36747 просмотра

Повреждение кабелей в Балтийском море могло произойти из-за аварии, а не из-за диверсии рф - WP

Разведслужбы США и Европы считают, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море произошло из-за несчастных случаев. Доказательства указывают на неопытность экипажей судов, а не на диверсию россии.

Новости Мира • 19 января, 21:40 • 83415 просмотра

рф вербует индийцев на войну против Украины, заманивая их работой и образованием - WP

Россия вербует индийцев в свою армию под видом трудоустройства и образования. Около 100 граждан Индии воюют на стороне РФ, 10 из них уже погибли.

Война • 16 января, 22:50 • 30999 просмотра