Вашингтон Пост

К 2050 году население Украины может сократиться до 25 миллионов человек - WP

По прогнозам, население Украины может сократиться до 25 миллионов человек к 2050 году. Сейчас в стране проживает около 36 миллионов, что на 5 миллионов меньше, чем до начала войны.