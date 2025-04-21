В США начался решающий этап антимонопольного судебного процесса против Google: компанию могут заставить продать Chrome

В США начался решающий этап антимонопольного судебного процесса против Google, который может завершиться принудительной продажей браузера Chrome или другими радикальными мерами. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что судебный процесс имеет решающее значение для Google, которая была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства в трех отдельных судебных процессах. Требования Министерства юстиции США включают принуждение Google позволить конкурентам использовать ее данные для работы их собственных поисковых систем, требование сообщать правительству об инвестициях в стартапы в области искусственного интеллекта и заставить ее продать веб-браузер Chrome, на который приходится около двух третей мирового рынка браузеров. Если судья одобрит некоторые или все эти требования, его решение пошатнет власть Google как привратника интернета.

"Это историческое событие", - сказал генеральный прокурор Колорадо Фил Вайзер (демократ), возглавляющий группу штатов, подавших в суд на Google вместе с Министерством юстиции США. Он сказал, что антимонопольные дела против Google могут оказаться столь же важными для перестройки технологий, как и монопольные иски, которые развалили AT&T в 1980-х и перевернули Microsoft четверть века назад.

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Google решительно сопротивляется, заявляя, что "радикальные" требования правительства навредят конкуренции и инновациям. С понедельника до конца мая в зале суда Мехты в Окружном суде США в округе Колумбия обе стороны представят новые доказательства и свидетелей, чтобы попытаться доказать свою точку зрения. Судья говорит, что его окончательное решение будет принято до августа или сентября.

Что ожидается

Google Search — это ведущий инструмент доступа к Интернету во всем мире, настолько распространенный, что название компании стало синонимом самого процесса поиска. Уже постановив, что компания злоупотребила этим доминированием в интересах других своих предприятий, Мехта должен решить, насколько далеко зайти в попытках изменить этот статус-кво. Если он станет на сторону Министерства юстиции США, Google будет вынужден различными способами освободить место для других поисковых систем, чтобы создать больше альтернатив.

Google также сталкивается с другими антимонопольными проблемами. В 2023 году присяжные постановили, что магазин приложений компании является незаконной монополией. А на прошлой неделе другой федеральный судья постановил, что у нее была незаконная монополия, когда дело касалось рекламных технологических инструментов, которые она продает веб-издателям.

Принуждение Google к продаже Chrome может создать прецедент для судов, который может привести к разделу других технологических гигантов.

Каков аргумент правительства?

Министерство юстиции США хочет получить мощный набор средств правовой защиты, чтобы подкрепить вывод суда о том, что у Google есть незаконная монополия. Только заставив компанию пойти на серьезные уступки, такие как продажа Google Chrome, рынок претерпит существенные изменения, утверждает правительство. Помимо желания, чтобы Google избавилась от Chrome, оно также призвало запретить соглашения с компаниями сотовой связи или издателями, которые отдают предпочтение Google, и ввести положения, обязывающие ее делиться некоторыми техническими данными с конкурентами.

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Что говорят в Google

Google утверждает, что ее доминирование в поиске отражает простой факт: у нее лучшие технологии и продукты. Другие поисковые системы не смогли отобрать долю рынка у Google, потому что потребители постоянно возвращаются к Google или вообще никогда не уходят от нее. Также Google утверждает, что вкладывает миллиарды долларов дохода в исследования и разработки в других секторах, таких как ИИ и беспилотные автомобили, поэтому сокращение ее бизнеса может нанести вред инновациям.

Помимо апелляции по делу о монополии, Google ответила на предложенные правительством меры собственными предложениями по гораздо меньшему набору правил. Они включают установление временного ограничения на любой контракт, который Google подписывает с другими веб-браузерами, такими как Safari от Apple или Firefox от Mozilla, чтобы сделать Google Search своей поисковой системой по умолчанию.

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Что будет дальше

После вступительных заявлений в понедельник Министерство юстиции США и Google вызовут свидетелей и предоставят доказательства в поддержку своих предложений. Ожидается, что показания даст генеральный директор Google Сундар Пичаи, а также руководители конкурентов, таких как Microsoft, OpenAI и Perplexity. Экономисты и эксперты по поисковым системам также дадут показания. После окончания судебного разбирательства судья проведет совещание и вынесет окончательное решение в конце этого года.

Напомним

Ранее Financial Times сообщал, что суд США постановил, что компания Google незаконно получила и удерживала монополию на рынке цифровой рекламы - это очередное антимонопольное поражение для технологического гиганта, которое может привести к принудительной продаже части его бизнеса.