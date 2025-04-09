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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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MGX из Абу-Даби вложила в Binance $2 млрд криптоинвестиций

Инвестиционная группа MGX из Абу-Даби вложила 2 млрд долларов в Binance. Сделка укрепит позиции Binance в ОАЭ, где у компании около 1000 сотрудников.

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xAI представила новую модель искусственного интеллекта Grok-3 с вычислительной мощностью в 10 раз больше предшественника. Модель включает DeepSearch и превосходит конкурентов, будет доступна для подписчиков Premium+ в X.

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OpenAI отказала Маску в продаже компании за 97 миллиардов долларов

OpenAI отклонила предложение Илона Маска о покупке компании за 97,4 млрд долларов. Руководство компании заявило об отсутствии намерений продаваться и расценивает это как попытку дестабилизации.

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Маск предлагает приобрести OpenAI за рекордные 97,4 млрд долларов: что происходит

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