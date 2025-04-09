Хилари Суонк заявила, что в начале ее карьеры Голливуд был патриархальным, что усложняло роли. Актриса добавила, что ее не устраивало, когда ей указывали, как именно вести себя женщине.
Microsoft анонсировала ИИ-агентов Researcher и Analyst для Copilot 365, использующих модели OpenAI, для исследований и анализа данных. Инструменты планируется развернуть в апреле.
OpenAI выпустила обновления для Advanced Voice Mode в ChatGPT. Теперь ИИ-помощник реже прерывает пользователей, а для платных подписчиков улучшена индивидуальность голосового помощника.
Apple планирует добавить в Apple Watch камеру с ИИ для распознавания объектов и перевода текста. Компания стремится интегрировать эту функцию в будущие устройства, в частности AirPods.
Чат-бот выдал фейковую историю, где мужчина якобы убил двух сыновей и получил 21 год тюрьмы. Норвежец обратился в суд на OpenAI из-за ложной информации.
Подкаст "Закрыл Раунд" достиг середины пятого сезона, охватив темы от инвестиций до технологий. Среди гостей были Михаил Федоров и другие влиятельные лица.
OpenAI и Google хотят свободного доступа к авторским материалам для обучения ИИ. Более 400 звезд Голливуда возмущены и просят Трампа отклонить предложение, чтобы защитить творчество.
Китайская Baidu представила две новые модели искусственного интеллекта: ERNIE X1, который будет конкурировать с DeepSeek R1, и ERNIE 4. 5 с мультимодальным пониманием. Новые разработки демонстрируют рост конкуренции в сфере ИИ.
Инвестиционная группа MGX из Абу-Даби вложила 2 млрд долларов в Binance. Сделка укрепит позиции Binance в ОАЭ, где у компании около 1000 сотрудников.
Китайские разработчики представили автономного ИИ-агента Manus, способного самостоятельно выполнять сложные задачи без человеческого контроля. Система может управлять несколькими субагентами и работать асинхронно, выполняя такие задачи, как поиск жилья или подбор персонала.
OpenAI выпустила новую языковую модель GPT-4. 5, которая является самой большой и лучшей для чата на данный момент. Модель получила улучшенную способность распознавать шаблоны и меньше подвержена галлюцинациям, доступ к ней сначала получат разработчики и владельцы ChatGPT Pro.
Meta планирует запустить автономное ИИ-приложение во втором квартале года. Компания также рассматривает возможность введения платной подписки по примеру OpenAI.
Чат-бот Grok от xAI прекратил отвечать на запросы по дезинформации от Маска и Трампа. Изменения были внесены бывшим сотрудником без одобрения руководства компании.
Чат-бот Grok AI от компании xAI предложил казнить Дональда Трампа и Илона Маска в ответ на провокационные вопросы. Компания xAI уже устранила проблему и проводит расследование инцидента.
xAI представила новую модель искусственного интеллекта Grok-3 с вычислительной мощностью в 10 раз больше предшественника. Модель включает DeepSearch и превосходит конкурентов, будет доступна для подписчиков Premium+ в X.
OpenAI отклонила предложение Илона Маска о покупке компании за 97,4 млрд долларов. Руководство компании заявило об отсутствии намерений продаваться и расценивает это как попытку дестабилизации.
Илон Маск с группой инвесторов сделал предложение о покупке OpenAI за 97,4 млрд долларов. Сэм Альтман отреагировал на предложение саркастическим ответом о возможности приобретения Twitter.
Макрон анонсировал масштабные частные инвестиции в сектор ИИ от Brookfield и ОАЭ. Президент продемонстрировал возможности технологии, опубликовав дипфейки со своим участием в соцсетях.
OpenAI объявила об открытии своего первого офиса в Германии, который будет расположен в Мюнхене. Компания планирует нанимать сотрудников по маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям, расширяя присутствие в ЕС.
Технологические гиганты планируют увеличить капитальные расходы на инфраструктуру ИИ на 55% по сравнению с 2024 годом. Meta, Microsoft и Alphabet ожидают, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе, несмотря на сомнения инвесторов.
OpenAI запустила резидентство данных в Европе для соответствия местным требованиям к суверенитету данных. Новая система позволяет обрабатывать и хранить данные европейских клиентов ChatGPT Enterprise и API в пределах региона.
Сундар Пичаи анонсировал масштабные изменения в Google Search с внедрением новых ИИ-технологий. Компания планирует интегрировать Project Astra, Gemini Deep Research и Project Mariner для трансформации пользовательского опыта.
OpenAI представила функцию «глубокое исследование» для ChatGPT, позволяющую выполнять сложные аналитические задачи. Функция доступна Pro-пользователям с лимитом 100 запросов и демонстрирует точность 26,6% в тесте «Последний экзамен человечества».
Сэм Альтман признал, что китайский чат-бот DeepSeek ослабил лидерство OpenAI в области ИИ. Компания планирует пересмотреть свою политику в отношении открытого кода и раскрытия информации о «процессе мышления» моделей.
Администрация Конгресса США ограничила использование DeepSeek из-за угрозы безопасности. Сотрудникам запрещено устанавливать китайский чат-бот на официальные устройства.
Итальянский регулятор Garante заблокировал доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek из-за угрозы персональным данным. Компания отказалась предоставить информацию об использовании данных, заявив, что не работает в Италии.
Китайское ИИ-приложение DeepSeek обогнало ChatGPT в App Store США и вызвало падение акций технологических компаний. Эксперты предупреждают о рисках конфиденциальности из-за хранения данных на серверах в Китае.
Microsoft обнаружила подозрительную активность в отношении API OpenAI со стороны китайского стартапа DeepSeek. Компании расследуют возможное несанкционированное использование данных для разработки конкурентной AI-модели R1.
Китайский ИИ-стартап DeepSeek сообщил о масштабных кибератаках после того, как обогнал ChatGPT в App Store. Компания временно ограничила регистрацию новых пользователей из-за технических проблем.
Илон Маск публично раскритиковал масштабную инициативу Трампа по развитию искусственного интеллекта на $500 млрд. Штаб президента возмущен действиями Маска, который использует свое влияние для критики проекта Stargate.