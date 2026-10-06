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The New York Times

Французская компания Mistral выпустила новую модель ИИ и заявила — превосходит некоторые китайские аналоги

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

Французский стартап Mistral анонсировал модель Large 4, которая станет доступна 27 октября. Компания заявляет о сильных результатах в кибербезопасности и программировании.

Французская компания Mistral выпустила новую модель ИИ и заявила — превосходит некоторые китайские аналоги
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Во вторник французский стартап в сфере искусственного интеллекта Mistral представил новую модель ИИ, прервав пятимесячную паузу между крупными релизами, и заявил, что она превосходит многие конкурирующие модели с открытыми весами, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания, существующая уже три года и считающаяся сильнейшим европейским конкурентом американских и китайских разработчиков ИИ, не выпускала новых моделей с мая. В августе она начала предлагать клиентам модели сторонних разработчиков, в частности GLM 5.3 пекинской компании Z.ai.

"Модель, которую мы сегодня анонсируем, по определенным показателям — в частности в сфере кибербезопасности — превосходит китайские аналоги. Поэтому утверждение о том, что Европа не способна конкурировать, не соответствует действительности", — заявил генеральный директор Артур Менш во время презентации в Абу-Даби, не уточнив, какие именно китайские модели или критерии оценки он имел в виду.

В Mistral сообщили, что модель Le Chonk (официальное название — Mistral Large 4) станет общедоступной 27 октября.

Перед официальным выпуском эксперты по кибербезопасности и государственные органы получат доступ к версии с меньшим количеством ограничений безопасности, чтобы протестировать возможности модели, отметили в компании.

Пьер Сток, вице-президент Mistral по научным вопросам, сообщил агентству Reuters, что эта модель относится к самым мощным системам с открытыми весами.

Термин "открытые веса" (open-weight) означает, что пользователи могут загрузить модель с соответствующих платформ и запускать ее на собственном оборудовании. Многие китайские модели имеют открытые веса, тогда как ведущие американские модели обычно являются закрытыми и доступны только через инфраструктуру их разработчиков.

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Добавим

Сток рассказал Reuters, что во время тестирования модель пыталась выйти за пределы своей среды, однако это было предсказуемо, и компании удалось предотвратить такие действия.

Компании OpenAI и Anthropic, чьи наиболее совершенные модели демонстрировали подобное поведение во время испытаний, ограничили доступ к своим системам с наивысшим потенциалом в сфере кибербезопасности.

После того как руководители американских ИИ-компаний в прошлом месяце предупредили, что искусственный интеллект может представлять экзистенциальную угрозу для человечества, Менш отверг эти утверждения, назвав их продиктованными собственными интересами.

Компания Mistral, привлекшая 3 ​​миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов) в ходе последнего раунда финансирования, позиционирует себя как более безопасную европейскую альтернативу. "Сокращение разрыва"

В компании Mistral заявили, что модель Large 4 "сокращает разрыв с передовыми моделями" (frontier models) в таких сферах, как программирование, финансы, геопространственный анализ, производство и проектирование продукции.

Компания обучала эту модель на собственной инфраструктуре.

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Сток отметил, что цель Mistral — наладить "глубокое" партнерство со своими спонсорами, в частности ASML и новым инвестором Samsung, "по всей цепочке создания стоимости".

Он сообщил, что Large 4 способна проектировать компьютерные чипы, однако отказался комментировать, сотрудничает ли Mistral в настоящее время с Samsung над разработкой чипов.

Антонина Туманова

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OpenAI
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Европа