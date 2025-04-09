Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Marvel представила второй трейлер фильма "Фантастическая четверка", где команда спасает мир от Галактуса. События разворачиваются в альтернативном мультивселенной Marvel.
Во время трансатлантического путешествия на лайнере Queen Mary 2 более 200 пассажиров заразились норовирусом. Из-за вспышки болезни судно возвращается в порт отправления.
Карлоса Ледера, преступного партнера Пабло Эскобара, арестовали в Колумбии по обвинению в торговле наркотиками и оружием, но через три дня его освободили. Суд решил, что срок наказания истек.
Голливудские студии зарабатывают на фейковых трейлерах, созданных ИИ, вместо блокировки. Они получают доход от рекламы на этих видео, хотя это нарушает авторские права.
Сотрудники, журналисты и профсоюзы "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа из-за закрытия финансируемых правительством США новостных агентств. Они считают, что это нарушает их право на журналистскую свободу.
Из-за пожара на электроподстанции возле аэропорта «Хитроу» отменено около 700 рейсов 60 авиакомпаний. Аэропорт, являющийся крупнейшим в Британии, прекратил работу до 22 марта.
Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом вопрос Крыма. Он подчеркнул, что Крым - это украинский полуостров, уникальная природа и неотъемлемая часть Украины.
В Дублине полмиллиона людей отметили День святого Патрика парадом. Празднования прошли также в Корке, Голуэе, других городах и по всему миру.
В 2024 году Spotify выплатил музыкальной индустрии рекордные 10 млрд долларов, что в 10 раз больше, чем в 2014. Компания также сообщила о первой годовой прибыли и увеличении пользователей до 675 млн.
Провинция Онтарио повысила тарифы на электроэнергию на 25% для трех штатов США в ответ на торговые ограничения Трампа. Надбавка составит 10 канадских долларов за мегават-час для Миннесоты, Мичигана и Нью-Йорка.
Администрация Трампа опубликовала список из 440 федеральных объектов для продажи, включая штаб ФБР. Через несколько часов список сократили до 320 объектов, убрав все здания в Вашингтоне.
В марте 2025 года выходят пять новых сериалов разных жанров - от супергеройского «Сорвиголовы» до реалити-шоу с Меган Маркл. Среди премьер также детектив, комедия и семейная драма.
Марк Цукерберг выступил на 40-летии Присциллы Чан в копии костюма певца Бенсона Буна с «Грэмми-2025». Основатель Meta станцевал на пианино и исполнил песню «Beautiful Things» в синем комбинезоне с пайетками.
В Британии обнаружена сеть Telegram-каналов с российскими связями, предлагающих оплату за атаки на мусульманские объекты. Каналы распространяют инструкции для изготовления оружия и поощряют к насильственным действиям.
россия ведет переговоры с США по восстановлению дипломатического присутствия. По данным CNN, москва планирует использовать это для восстановления шпионской сети под дипломатическим прикрытием.
Генпрокурор США Памела Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. Файлы содержат телефонную книгу с контактами известных лиц, хотя эта информация уже была ранее доступна.
95-летнего голливудского актера Джина Гекмена и его 63-летнюю жену Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе. Гекмен был известен ролями в фильмах «Французский связной», «Бонни и Клайд» и «Непрощенный».
39-летняя актриса Мишель Трахтенберг умерла в своей квартире в Нью-Йорке. Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени, ее смерть не считается подозрительной.
Дисциплинарный комитет MLS наложил штрафы на Месси и Суареса за неспортивное поведение. Оба игрока «Интер Майами» схватили за шею соперников во время и после матча с «Нью-Йорк Сити».
Райана Рейнольдса заметили на улицах Нью-Йорка в солнцезащитных очках после скандальных сообщений о его попытках заручиться поддержкой в Голливуде. Актер недавно пошутил о ситуации во время шоу SNL50.
Умерла американская соул-исполнительница Роберта Флек, известная хитом «Killing Me Softly». Двукратная обладательница «Грэмми» за лучшую запись года ушла из жизни в Нью-Йорке в окружении семьи.
Представитель Джастина Бибера опроверг слухи об употреблении наркотиков певцом. Уставший вид артиста объясняется бессонными ночами из-за работы в студии и ухода за маленьким сыном.
Вблизи Нью-Йорка в районе Ньюпорт-Вок перевернулась лодка с шестью людьми на борту. Пять человек спасли, но трое умерли в больнице, один в тяжелом состоянии, еще один - в стабильном.
Исследование показало, что мозг сохраняет воспоминания с периода детской амнезии до взрослой жизни, хотя они не помнятся сознательно. Возраст первых воспоминаний и их детализация зависят от культурной среды и воспитания.
Денис Беринчик потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Кейшона Дэвиса на Madison Square Garden. Бой завершился нокаутом в четвертом раунде после нокдауна в третьем.
14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и Международный день одиночества и День любителей библиотек. Также в этот день проходит Международный зимний день «На работу на велосипеде» и День исцеления звуком.
HBO готовится к производству нового сезона «Настоящего детектива». Премьера сериала запланирована на 2027 год, а сценаристом снова выступит Исса Лопес.
Легендарный участник группы «Битлз» выступил перед 575 зрителями в Bowery Ballroom с неожиданным концертом-сюрпризом. Билеты продали за 30 минут, а программа включала хиты The Beatles и сольные композиции.
19 штатов США подали иск против администрации Трампа из-за предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным Минфина. Генпрокуроры считают такие действия незаконными и требуют судебного запрета.