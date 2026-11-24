В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма "Пепел и карандаши" режиссёра Евгения Афинеевского, известного по картинам "Зима в огне" и "Свобода в огне". Фильм рассказывает истории восьми украинских детей, чью жизнь изменила российская агрессия: они пережили обстрелы, тяжёлые ранения, оккупацию, плен и принудительный вывоз в Россию, передаёт УНН со ссылкой на Kinomania.

Детали

Сейчас "Пепел и карандаши" (Ash and Crayons) демонстрируется в нью-йоркском кинотеатре Village East by Angelika. С 4 декабря картину планируют показывать более чем в 100 кинотеатрах США. В украинский прокат фильм выйдет 3 декабря 2026 года.

В центре картины – личные истории восьми юных украинцев. Роман Олексив из Винницы пережил тяжёлые ожоги в результате российского ракетного удара, а после лечения и реабилитации вернулся к активной жизни и увлёкся бальными танцами. Александра Паскаль после ампутации ноги продолжила заниматься гимнастикой. Владислав Буряк, который подростком оказался в российском плену, мечтает стать дипломатом.

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Отдельное внимание режиссёр уделяет незаконному вывозу украинских детей в Россию. Среди героев фильма – Богдан Ермохин, которого принудительно вывезли из оккупированного Мариуполя, но впоследствии он смог вернуться домой.

Картина сочетает документальные кадры, личные свидетельства детей и анимацию украинских художников. Через истории героев фильм рассказывает о последствиях войны для самых юных украинцев, их способности преодолевать пережитое и сохранять мечты о будущем.

"Пепел и карандаши" – документальный фильм производства Украины, Великобритании и США. Режиссёр – Евгений Афинеевский. Продолжительность – 99 минут.