Елочные ярмарки в Киеве начнут работать 5 декабря — где купить новогоднее дерево
Киев • УНН
В Киеве с 5 по 31 декабря будут работать елочные ярмарки более чем по 140 адресам во всех районах столицы. КГГА призывает соблюдать безопасность.
Столица Украины готовится к зимним праздникам — с 5 по 31 декабря в столице традиционно будут проходить сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений, передает УНН со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
В этом году елочные ярмарки планируют постепенно обустроить более чем по 140 адресам во всех 10 районах столицы.
Адреса елочных ярмарок по районам Киева
Голосеевский район:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича;
- ул. Самиила Кишки, 7;
- ул. Степана Рудницкого, 6-А;
- ул. Васильковская, 8;
- пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1);
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса «Теремки-2»);
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
- просп. Академика Глушкова, 31-А;
- ул. Метрологическая, 19;
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки «Феофаниевский»);
- ул. Феодосийская;
- просп. Науки, 8;
- Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ «Республика»);
- ул. Антоновича, 176 (ТРЦ «Ocean Plaza»).
Дарницкий район:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Братства тарасовцев, 9;
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Здолбуновская, 17;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- ул. Елены Пчилки, 2;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
- ул. Сереброкольская, 13;
- ул. Ялтинская, 5-Б;
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- ул. Александра Мишуги, 1;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 32-Б;
- просп. Петра Григоренко, 41-43;
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ «Новус»);
- ул. Заречная, 1;
- Харьковское шоссе, 160 (возле ТЦ «Варус»);
- мкр. Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой).
Деснянский район:
- ул. Рональда Рейгана, 4;
- ул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Красной Калины, 15;
- просп. Красной Калины, 26;
- просп. Красной Калины, 44;
- просп. Красной Калины, 60/10;
- просп. Красной Калины, 95-97;
- ул. Героев Энергетиков, 2;
- ул. Героев Энергетиков, 2-Б (выезд с АЗС «WOG»);
- ул. Героев Энергетиков, 4;
- ул. Героев Энергетиков, 5;
- ул. Героев Энергетиков, 6;
- ул. Героев Энергетиков, 11 (возле светофора);
- ул. Милютенко, 34 (разделительная полоса);
- ул. Гетмана Павла Полуботка, 65 (локация 1);
- станция метро «Черниговская».
Днепровский район:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Андрея Малышко, 4-А;
- ул. Ивана Миколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Радужная, 4;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
- пересечение улиц Игоря Юхновского и Остафия Дашкевича;
- ул. Регенераторная, 4;
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
Оболонский район:
- пл. Петропавловская, 2;
- просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
- просп. Владимира Ивасюка, 46;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8-А;
- просп. Оболонский, 1-Б;
- просп. Оболонский, 52-А;
- ул. Полярная, 8-Б;
- ул. Героев Днепра, 29-В;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
- ул. Героев Днепра, 41;
- ул. Иорданская, 17;
- ул. Героев полка «Азов», 3;
- ул. Героев полка «Азов», 12;
- ул. Героев полка «Азов», 34;
- ул. Александра Архипенко, 6-А;
- пл. Оболонская, 6;
- просп. Литовский, 2;
- просп. Дмитрия Павлычко, 3/4.
Печерский район:
- бульв. Николая Михновского, 25;
- бульв. Николая Михновского, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107;
- пл. Леси Украинки, 1;
- пл. Леси Украинки, 26;
- ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения «Милк бар»).
Подольский район:
- ул. Верхний Вал, 16 (локация № 1);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация № 2);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация № 3);
- пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
- ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов);
- ул. Кирилловская, 129;
- ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1) (РГА);
- ул. Светлицкого, 30/20 (возле магазина «Ева», локация 2);
- ул. Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета «Сильпо»);
- просп. Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета «АТБ»);
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ «Орнамент»);
- просп. Европейского Союза, 80;
- ул. Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);
- просп. Свободы, 28;
- просп. Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов);
- пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов).
Святошинский район:
- бульв. Николая Руденко, 13;
- бульв. Николая Руденко, 14;
- бульв. Николая Руденко, 15;
- ул. Василия Кучера, 5;
- ул. Симиренко, 10;
- ул. Симиренко, 17;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Зодчих, 68/2;
- ул. Тулузы, 2/58;
- ул. Якуба Коласа, 23;
- ул. Ирпенская, 76–80;
- ул. Подлесная, 1;
- ул. Академика Булаховского, 30;
- ул. Академика Ефремова, 2;
- ул. Академика Ефремова, 8;
- просп. Леся Курбаса, 16-А.
Соломенский район
- ул. Борщаговская, 154-А;
- ул. Василия Липковского, 3;
- ул. Кадетский Гай, 3;
- просп. Воздушных Сил, 18/2;
- просп. Воздушных Сил, 21;
- ул. Соломенская, 21;
- ул. Соломенская, 39;
- бульв. Чоколовский, 3;
- бульв. Чоколовский, 19–21;
- бульв. Чоколовский, 24.
Шевченковский район:
- ул. Юрия Ильенко, 1;
- ул. Даниила Щербаковского, 56;
- пересечение улиц Игоря Турчина и Мрии;
- ул. Парково-Сырецкая, 10;
- ул. Ольжича, 14;
- ул. Елены Телиги, 31/1;
- ул. Щусева, 5;
- пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
- ул. Дорогожицкая, 13/14.
В КГГА призвали планировать праздничные покупки заранее и соблюдать правила безопасности. А в случае объявления воздушной тревоги — направляться в ближайшее укрытие.
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