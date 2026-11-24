Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Сенегала и вернул сборной титул победителя Кубка африканских наций-2025, отменив решение о техническом поражении в финале против Марокко. Об этом говорится в решении CAS, передает УНН.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Сенегальской федерации футбола (FSF) против Африканской конфедерации футбола (CAF) и Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) по поводу финала Кубка африканских наций в Марокко 2025 года (КН-2025). Решение Апелляционной коллегии CAF отменено, а решение Дисциплинарной коллегии CAF восстановлено. В результате результат, зафиксированный по итогам финала КН-2025, подтвержден - говорится в решении суда.

Что предшествовало

18 января на стадионе принца Мулая Абделлаха в Марокко состоялся финал Кубка африканских наций, в котором встретились сборные Сенегала и Марокко.

На 91-й минуте + 1 Сенегал забил гол, однако арбитр отменил его из-за фола Абдулая Сека на защитнике Марокко Ашрафе Хакими. Уже через 5 минут после подачи с углового защитник Сенегала Малик Диуф в собственной штрафной придержал руками Браима Диаса, и после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота Сенегала.

Решение главного арбитра возмутило главного тренера сенегальцев, и он увел команду с поля, отказавшись продолжать игру. Однако звездный форвард сборной Сенегала Садио Мане уговорил партнеров вернуться на поле и продолжить матч.

В то же время полузащитник марокканцев Браим Диас не реализовал пенальти, пробив паненкой по центру ворот, где остался стоять голкипер Сенегала Эдуар Менди.

Таким образом, счет в основное время остался 0:0, и игра перешла в дополнительное время, где Пап Гуйе забил победный гол для сенегальцев, завоевав трофей для своей сборной.

После завершения матча Федерация футбола Марокко подала апелляцию, и CAF удовлетворила ее, заявив, что поведение сенегальской команды является серьезным нарушением регламента.

В Федерации футбола Сенегала заявили, что решили подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд после решения апелляционной коллегии Конфедерации африканского футбола.

"На поле "Львы Сенегала" все же победили со счетом 1:0 после ожесточенного и напряженного матча. Но после того, как дисциплинарный комитет КАФ отклонил первоначальную жалобу, Марокко подало апелляцию в апелляционный комитет КАФ. Вопреки всем ожиданиям, апелляционный комитет в итоге вынес решение в пользу Марокко, что вызвало волну возмущения в Сенегале", - говорилось в заявлении Федерации футбола Сенегала.

В официальном заявлении Сенегальская федерация футбола осудила "несправедливое решение", подтвердив свое обязательство "защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными средствами". Спортивное руководство страны считает, что принципы честной игры не были соблюдены.

Что говорит CAS

В суде рассказали, что Сенегальская федерация футбола подала апелляцию на решение Апелляционной коллегии CAF, которым национальной сборной Сенегала было присуждено техническое поражение в финале КН-2025, а победа - национальной сборной Марокко.

В своей апелляции FSF утверждала, что решение арбитра Жана-Жака Нгамбо Ндали возобновить матч на 109-й минуте (90+19) во время финала КН-2025 и позволить ему завершиться спортивным результатом не могло быть пересмотрено, поскольку оно подпадает под доктрину field of play ("доктрину правил игры").

В свою очередь, FRMF заявила, что решение арбитра не подпадает под доктрину field of play, поскольку она не применяется к дисциплинарным последствиям поведения сборной Сенегала. FRMF считала, что, временно покинув поле, сборная Сенегала нарушила статьи 82 и 84 регламента, что должно было вынудить арбитра досрочно остановить матч. FRMF настаивала на том, что арбитр допустил ошибку в применении права и что его решение было произвольным.

"Рассмотрев аргументы сторон, Арбитражная коллегия пришла к выводу, что решение арбитра о возобновлении матча или его окончательной остановке полностью зависело от его собственной оценки. Дав свисток о возобновлении игры, арбитр признал, что условия для возобновления матча выполнены: обе команды снова находились на поле и обе выразили готовность продолжить игру. По мнению Арбитражной коллегии, нет никаких сомнений в том, что последствия решения арбитра ограничивались игровым полем. С учетом этого Коллегия считает, что решение арбитра следует рассматривать как подпадающее под доктрину field of play. Поскольку статьи 82 и 84 регламента предназначены исключительно для определения результата матча в ситуации, когда поведение команды побуждает арбитра зафиксировать окончательное прекращение игры, они не применяются в данном деле. В заключение Арбитражная коллегия считает, что арбитр не допустил никакой ошибки в применении права", — добавили в CAS.

Арбитражная коллегия признала, что арбитру пришлось принимать решение в атмосфере чрезвычайного напряжения. Однако эти обстоятельства не позволяют квалифицировать решение как произвольное.

Реакция Марокко

Королевская марокканская футбольная федерация заявила, что приняла к сведению решение CAS.

"В связи с этим Королевская марокканская футбольная федерация выражает свое удивление и протест в связи с тем, что не было принято во внимание ее требование о применении необходимых правовых последствий в отношении действий, подрывающих честность и доверие к арбитражному процессу, — в частности, в связи с подтвержденным фактом контакта между немецким арбитром Ульрихом Хаасом и президентом Сенегальской федерации футбола за 48 часов до вынесения решения. Кроме того, Королевская марокканская футбольная федерация отмечает, что в решении не учтен подход, недавно закрепленный Международным советом футбольных ассоциаций и ФИФА, в отношении покидания игроками футбольного поля без разрешения арбитра, а также связанной с этим ответственности и дисциплинарных санкций. С учетом вышеизложенного Королевская марокканская футбольная федерация подтверждает свое намерение использовать все доступные правовые процедуры для обжалования решения Спортивного арбитражного суда", — заявили в федерации.

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