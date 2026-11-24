Петер Мадяр и Владимир Зеленский. Фото: Telegram-канал Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра «даст положительные результаты», и анонсировал договоренности в трех сферах, передает УНН.

Визит, который обязательно даст положительные результаты. Уже есть договоренности в политике, энергетике, инфраструктуре. Спасибо! - сообщил Зеленский первые подробности встречи с Мадьяром.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ужгороде с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, лидеры почтили память погибших воинов.

Дополнение

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что лидеры должны провести переговоры до конца ноября. По его словам, в течение последних шести месяцев Украина и Венгрия достигли существенного прогресса в восстановлении и нормализации двусторонних отношений.

Глава МИД отмечал, что 3 декабря Украина и Венгрия будут отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. И стороны работали над тем, чтобы «наполнить сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обоим государствам».