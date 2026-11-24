Несколько российских военных самолетов ненадолго вошли в зону противовоздушной обороны Южной Кореи над Восточным морем, прежде чем покинуть ее рано утром во вторник, 24 ноября. Это побудило Сеул объявить редкую тревогу на острове на фоне того, что самолет, по всей видимости, был близок к нарушению воздушного пространства страны, сообщили южнокорейские военные, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Около пяти российских военных самолетов рано утром вошли в зону идентификации противовоздушной обороны (KADIZ) и, как было замечено, приближались к острову Уллын, что могло свидетельствовать о нарушении территориального воздушного пространства Южной Кореи, сообщил Объединенный комитет начальников штабов страны (JCS).

JCS объявил тревогу над островом, поскольку вторжение казалось неизбежным, однако нарушения воздушного пространства не произошло, говорится в сообщении. Военно-воздушные силы Южной Кореи подняли свои истребители на случай непредвиденных обстоятельств.

"Российский военный самолет приблизился к грани нарушения территориального воздушного пространства над островом Уллын, и мы превентивно объявили тревогу, чтобы обеспечить безопасность населения, поскольку потенциальное вторжение казалось неизбежным", – заявил представитель JCS капитан Чан До-ён на пресс-брифинге.

Позже в тот же день Министерство обороны вызвало военного атташе посольства россии в Сеуле, чтобы выразить протест.

Генеральный директор бюро международной политики министерства Ким Хак-джо выступил с резким протестом перед полковником Николаем Марченко, призвав москву принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Это был первый случай, когда южнокорейские военные объявили предварительное воздушное предупреждение из-за возможного вторжения российских военных самолетов в воздушное пространство.

По данным военных источников, российские военные самолеты, которые во вторник вошли в KADIZ, подлетели еще ближе, чем те, что в марте прошлого года пролетали на расстоянии 20 километров от внешнего края северной воздушной зоны острова Уллын.

Южнокорейские военные считают, что вторжение могло бы произойти, если бы южнокорейские истребители не были задействованы в ответ.

Когда южнокорейские истребители F-15K были развернуты в ответ, российские самолеты повернули в сторону Японии и вышли из зоны, прежде чем направиться на север. Их вход в зону KADIZ продолжался около 20 минут.

Путаница с экстренными уведомлениями вызвала замешательство среди местных жителей после того, как Министерство внутренних дел разослало предупреждение о воздушной тревоге, призывая людей эвакуироваться в подземные укрытия, поскольку российский самолет вторгся в воздушное пространство Южной Кореи, о чем затем было сделано уточнение.

Чиновники отменили тревогу через три минуты, когда российский самолет покинул этот район.

Дополнение

россия и Китай не признают юрисдикцию над KADIZ, ссылаясь на отсутствие оснований в международном праве.

Вход российских военных самолетов во вторник произошел всего через неделю после того, как несколько их военных самолетов пролетели в ту же зону во вторник на прошлой неделе; ранее, в августе, также имел место вход в KADIZ.

В июне почти 10 китайских и российских военных самолетов вошли в KADIZ и вышли из нее над восточными и южными водами Южной Кореи во время, предположительно, их совместных воздушных учений. Сеул выразил решительный протест обеим сторонам в связи с несанкционированным входом по дипломатическим каналам.

В июле 2019 года российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 неожиданно вошел в KADIZ над Восточным морем и дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи вблизи самых восточных островов страны Токто, что побудило страну поднять истребители и произвести предупредительные выстрелы.

Российские самолеты в восьмой раз за 10 дней вошли в зону ПВО Южной Кореи: Сеул вызвал военного атташе рф