Польша привела ПВО в готовность из-за атаки российских беспилотников на Украину
Киев • УНН
Польша привела средства ПВО в готовность после российской атаки беспилотников на Украину. НАТО усилило защиту польского воздушного пространства авиацией союзников.
Польша в ночь на вторник, 24 ноября, приводила в боевую готовность средства ПВО из-за атаки российских беспилотников на Украину. Об этом сообщает оперативное командование Вооружённых сил страны.
Детали
Там отметили, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства Польши, особенно в регионах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой.
В связи с ударами российской федерации по объектам на территории Украины, нанесёнными с использованием различных средств воздушного нападения, соответствующие силы и средства системы противовоздушной обороны Польши были приведены в готовность
В командовании добавили, что постоянно отслеживают ситуацию, а силы и средства ПВО находятся в состоянии готовности к немедленному реагированию.
Контекст
НАТО усилило защиту воздушного пространства Польши самолётами дальнего радиолокационного обнаружения. Привлечение авиации союзников стало ответом на последние инциденты и подтверждением обязательств НАТО перед Варшавой.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что две российские ракеты и беспилотник упали на польскую землю в пятницу, 20 ноября, когда рф нанесла массированный удар по соседней Украине. Он сообщил о трёх местах падения российских ракет и дронов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, говоря о российских ракетах, упавших в Польше, заявил, что "это не совпадение обстоятельств", отметив, что не случайно эти объекты упали рядом с местом проведения военных учений Коалиции желающих в поддержку Украины.
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