Польша привела ПВО в готовность из-за атаки российских беспилотников на Украину

"Этой войны можно было бы избежать": Мерц назвал ошибкой отказ Украине во вступлении в НАТО в 2008 году

Украинские военные уничтожили на Покровском направлении 30 оккупантов — Генштаб

Зеленский предупредил о подготовке России к новым ракетным ударам

В Украине запустили переходный период в системе бронирования до 20 декабря — что изменится для критически важных предприятий

россия производит новую баллистическую ракету каждые 5 часов и наращивает темпы — Хмара

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ВСК может принять решение о принудительном приводе Кривоноса и Клименко в случае неявки без уважительных причин — адвокат

В Украине могут ввести новый праздник — День старосты

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Польские пограничники не впустили 8 игроков "Шахтёра" и тренерский штаб в страну — в клубе объяснили ситуацию