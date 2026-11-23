Музыкальная "рождественская лихорадка" в США: кто конкурирует с хитом Мэрайи Кэри и при чем здесь Тейлор Свифт
Киев • УНН
Тейлор Свифт подарила Бренде Ли сертификацию за 10 миллионов продаж её рождественского хита. Песня снова будет конкурировать с хитом Мэрайи Кэри.
Американская певица Тейлор Свифт дарит праздничное настроение: она подготовила рождественский сюрприз для легендарной исполнительницы Бренды Ли именно в тот момент, когда их ежегодное соперничество в чартах с Мэрайей Кэри набирает обороты, передает УНН со ссылкой на TMZ.
В Нэшвилле Тейлор сделала Бренде неожиданный подарок — вручила "бриллиантовую" сертификацию за её рождественский хит "Rockin' Around the Christmas Tree". Эта награда подтверждает, что в США продажи песни превысили 10 миллионов единиц.
И тут начинается самое интересное: Тейлор отметила, что хит Бренды — одна из всего двух рождественских песен, достигших такого показателя (вторая — "All I Want for Christmas Is You" Мэрайи Кэри). Тейлор заметила, что Бренда находится в весьма достойной компании на вершине музыкального Олимпа.
Конечно, здесь есть своя предыстория: на протяжении многих лет Мэрайя Кэри фактически доминировала в рождественских чартах, однако в 2023 году Бренде Ли удалось потеснить её с трона в хит-параде Billboard Hot 100. Это превратило двух любимых исполнительниц рождественских песен в ежегодных соперниц в борьбе за первые места.
А поскольку Рождество уже совсем близко, дополнительное внимание, которое Тейлор привлекла к Бренде, безусловно, повышает шансы последней вновь побороться за лидерство.
Тейлор Свифт рассказала, как известный певец подбросил ей тысячи сверчков и испортил сон на несколько месяцев29.10.26, 00:05 • 20477 просмотров
Сама Бренда была глубоко тронута, принимая эту награду. Она поблагодарила автора песни — покойного Джонни Маркса, а также музыкантов и поклонников, благодаря которым эта композиция стала неотъемлемой частью рождественских праздников.
Хотя никаких признаков настоящей вражды между Тейлор и Мэрайей нет, такое совпадение обстоятельств добавляет новых красок их ежегодному противостоянию за "рождественскую корону".
Похоже, в этом году Тейлор решила "покружиться" (rockin') вокруг рождественской ёлки Бренды Ли — и борьба в праздничных чартах стала ещё интереснее.